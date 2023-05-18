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Геркус: «Это последний год гегемонии «Зенита»

18 мая 2023, 17:57
12

Экс-президент «Торпедо» Илья Геркус высказался о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

«Чемпионство «Зенита» закономерно. Всех обыграли и стали чемпионами. В этом есть большая заслуга Семака. Он хороший тренер, который сумел обыграть всех и стать чемпионом. Он делает это в пятый раз. Разве это случайность?

Остальным клубам надо обыгрывать «Зенит», тогда и чемпион страны будет меняться. Можно ли прервать гегемонию «Зенита»? Конечно. Это последний год», – сказал Геркус.

  • Команда оформила 5-й титул подряд.
  • Теперь у клуба 10 чемпионств.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Геркус Илья
Комментарии (12)
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nik55
1684423590
как мюллера выгонят из газсрема вот тогда и закончится гегемония
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Persona_non_Grata
1684430280
А вдруг Геркус что-то знает ...
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Figo777
1684434260
Надо признавать, что и подбор игроков самый качественный, а Семак - красавчик: футболист был классный и тренер получился, да и человек (по крайней мере с экрана и в сми) очень приятный и достойный!
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Figo777
1684434409
Пока трудно поверить, что у кого-то получится их обойти в следующем сезоне. Может, Локо попробует, в ЦСКА нет такого подбора классных игроков, Спартак очень нестабилен, воли не хватает чтоли... Будем смотреть!
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alp
1684484196
посмотрим через год
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