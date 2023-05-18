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    Геркус: «Это последний год гегемонии «Зенита»

    Экс-президент «Торпедо» Илья Геркус высказался о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

    «Чемпионство «Зенита» закономерно. Всех обыграли и стали чемпионами. В этом есть большая заслуга Семака. Он хороший тренер, который сумел обыграть всех и стать чемпионом. Он делает это в пятый раз. Разве это случайность?

    Остальным клубам надо обыгрывать «Зенит», тогда и чемпион страны будет меняться. Можно ли прервать гегемонию «Зенита»? Конечно. Это последний год», – сказал Геркус.

    • Команда оформила 5-й титул подряд.
    • Теперь у клуба 10 чемпионств.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +22448

      Persona_non_Grata 29 минут назад

      А вдруг Геркус что-то знает ...

      0
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      Рейтинг: +2186

      jek718875 > Persona_non_Grata 2 минуты назад

      Геркус засланный казачок

      0
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      Рейтинг: +2310

      ПалкоВводецъ (returned) 42 минуты назад

      Хрюкай, не хрюкай, а Зенит пойдёт и выиграет 6 чемпионство. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1845

      Suvorov51 55 минут назад

      Ну это ты зря, питерская помойка будет шемьпиньоном столько, сколько хочет хозяин ПРОМКВАСА, деньги есть, судьи карманные есть, Дюкин кум, брат и сват, а вы хотите прервать гегемонию, не получится у вас помойка все скупила, нет ПРОМКВАС все скупил на годы вперед

      1
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      ...
      Рейтинг: +4809

      fakeid > Suvorov51 35 минут назад

      дцп-шник, ты снова вылез из бачка?

      2
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      ...
      Рейтинг: +4927

      Гавроша > Гавроша 31 минуту назад

      Срало прикрой, лукойловский!!! Пока качают нефть в китай, сырдых еще зулусов накупит, а за тебя стыдно!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4927

      Гавроша 1 час назад

      Пусть этот геркус сдохнет, а Зенит в шестой раз станет чемпионом!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8256

      nik55 2 часа назад

      как мюллера выгонят из газсрема вот тогда и закончится гегемония

      1
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      ...
      Рейтинг: +5322

      PAREVG. > nik55 2 часа назад

      Не раньше, чем выходцы из Ленинграда кремль освободят...

      3
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      Рейтинг: +35

      vaisboston > PAREVG. 1 час назад

      Чьим должен быть Кремль ? Какие выходцы должны быть там ?

      3
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      ...
      Рейтинг: +4321

      Эном айс > PAREVG. 1 час назад

      Один выходец из Ленинграда исписал все заборы в Юдино лозунгами "гори в аду"..)
      Так его даже оттуда не выгоняют.
      Некуда больше. Терпят.

      3
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      Рейтинг: +7075

      Красногорск_Фан > 1 час назад

      Где то я это уже слышал ))) Ну у Локомотива нет таких приземленных целей. Рангник сказал в течение 5 лет возьмем ЛЧ, осталось всего 3 года.

      0
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      ...
      Рейтинг: +22448

      Persona_non_Grata > nik55 24 минуты назад

      Чутка не доехал, "ваша остановка" дальше, ну или выше )))

      0
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      Рейтинг: +4809

      fakeid 2 часа назад

      65 очков набрано, ещё 3 тура, можно замахнуться на рекорд. пока что по 72 балла (кроме переходного чемпионата, там у зенита было 88) набирали зенит и спартак (в прошлом веке). и если зенит установит рекорд - то как он может внезапно скатиться?) в клубе всё стабильно.

      5
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      ...
      Рейтинг: +562

      FCSpartakM > fakeid 1 час назад

      у зенита достаточно убрать Барриоса , дугласа и Малколма и эта команда сразу потеряет в классе многое. Но вопрос в том, что на их место купят других гастеров за 20-30 мультов, что для других разом купить невозможно.

      0
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      Рейтинг: +4927

      Гавроша > FCSpartakM 1 час назад

      А что твое мнение? Если тебя убрать с бомбардира, то никто это даже не заметит!

      Так тебе ли рассуждать о других, о великих?

      2
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      Рейтинг: +22448

      Persona_non_Grata > fakeid 22 минуты назад

      Хахаха - у нас вообще в стране всё стабильно ...

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