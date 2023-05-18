Геркус: «Это последний год гегемонии «Зенита»

А вдруг Геркус что-то знает ...
Экс-президент «Торпедо» Илья Геркус высказался о гегемонии «Зенита» в РПЛ.
«Чемпионство «Зенита» закономерно. Всех обыграли и стали чемпионами. В этом есть большая заслуга Семака. Он хороший тренер, который сумел обыграть всех и стать чемпионом. Он делает это в пятый раз. Разве это случайность?
Остальным клубам надо обыгрывать «Зенит», тогда и чемпион страны будет меняться. Можно ли прервать гегемонию «Зенита»? Конечно. Это последний год», – сказал Геркус.
- Команда оформила 5-й титул подряд.
- Теперь у клуба 10 чемпионств.