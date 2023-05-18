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    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Спартак» – ЦСКА: 28 тур РПЛ, 21 мая 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Спартак» – ЦСКА: 28 тур РПЛ, 21 мая 2023

    «Спартак» и ЦСКА сыграют в матче 28-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Сергей Карасев (Россия)

    • Матчей в сезоне: 17
    • Желтые карточки: 68 (4 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 4
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Игра первого круга закончилась результативной ничьей – 2:2.

    Коэффициенты:

    • Победа «Спартака» – 2.45
    • Ничья – 3.60
    • Победа ЦСКА – 2.80

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Спартак – ЦСКА

    Источник: «Бомбардир»

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