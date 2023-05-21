«Спартак» и ЦСКА сыграют в матче 28-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Спартак: Александр Селихов – Никита Чернов, Даниил Денисов, Никита Чернов – Томаш Тавареш, Данил Пруцев, Кристофер Мартинс, Антон Зиньковский – Кейта Бальде, Александр Соболев, Квинси Промес.
- ЦСКА: Игорь Акинфеев – Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес Барбоза – Милан Гайич, Виктор Фелипе Мендес, Хесус Медина, Саша Зделар – Федор Чалов, Иван Обляков, Антон Заболотный.
Судья: Сергей Карасев (Россия)
- Матчей в сезоне: 17
- Желтые карточки: 68 (4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 4
- Фолы в среднем за матч: 21
Игра первого круга закончилась результативной ничьей – 2:2.
Коэффициенты:
- Победа «Спартака» – 2.45
- Ничья – 3.60
- Победа ЦСКА – 2.80
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: «Бомбардир»