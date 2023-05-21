«Спартак» и ЦСКА сыграют в матче 28-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Сергей Карасев (Россия)

Матчей в сезоне: 17

Желтые карточки: 68 (4 в среднем за матч)

Красные карточки: 4

Фолы в среднем за матч: 21

Игра первого круга закончилась результативной ничьей – 2:2.

Коэффициенты:

Победа «Спартака» – 2.45

Ничья – 3.60

Победа ЦСКА – 2.80

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Спартак – ЦСКА