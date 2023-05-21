«Спартак» и ЦСКА сыграют в матче 28-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, имея на счету 54 очка. «Спартак» с 50 очками идет на четвертой позиции.

Игра первого круга закончилась результативной ничьей – 2:2.

Матч состоится в воскресенье, 21 мая.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 16:30 мск.

«Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 2,45. На ничью можно поставить за 3,80. На выигрыш ЦСКА дают 2,80.

Прогноз на матч Спартак – ЦСКА