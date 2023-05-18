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    Где смотреть матч «Спартак» – ЦСКА: 28 тур РПЛ, 21 мая 2023

    «Спартак» и ЦСКА сыграют в матче 28-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

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    ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, имея на счету 54 очка. «Спартак» с 50 очками идет на четвертой позиции.

    Игра первого круга закончилась результативной ничьей – 2:2.

    • Матч состоится в воскресенье, 21 мая.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 16:30 мск.

    «Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 2,45. На ничью можно поставить за 3,80. На выигрыш ЦСКА дают 2,80.

    Прогноз на матч Спартак – ЦСКА

    Источник: «Бомбардир»

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