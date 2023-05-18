Канчельскис: «Будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Спартаке»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал будущее нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Дзюба очень хорошо нашел себя в «Локомотиве». Как говорится, пришелся ко двору. Но тут еще сыграла роль его бешеная мотивация доказать всем, что он в порядке. Плюс желание заработать последний хороший контракт.

Конечно, теперь он просит у «Локомотива» увеличения зарплаты, а как иначе? Дзюба – лучший нападающий лиги прямо сейчас. По дешевке уже его подписать не получится.

Возможно ли возвращение в «Спартак»? Будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Спартаке», он же воспитанник. Но мне кажется, что это маловероятно – у него очень сложные отношения с болельщиками», – сказал Канчельскис.

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале.

Он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.

Контракт форварда с клубом истекает летом.

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