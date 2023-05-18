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    • Канчельскис: «Будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Спартаке»

    Канчельскис: «Будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Спартаке»

    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал будущее нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    «Дзюба очень хорошо нашел себя в «Локомотиве». Как говорится, пришелся ко двору. Но тут еще сыграла роль его бешеная мотивация доказать всем, что он в порядке. Плюс желание заработать последний хороший контракт.

    Конечно, теперь он просит у «Локомотива» увеличения зарплаты, а как иначе? Дзюба – лучший нападающий лиги прямо сейчас. По дешевке уже его подписать не получится.

    Возможно ли возвращение в «Спартак»? Будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Спартаке», он же воспитанник. Но мне кажется, что это маловероятно – у него очень сложные отношения с болельщиками», – сказал Канчельскис.

    • Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале.
    • Он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.
    • Контракт форварда с клубом истекает летом.

    Почему «Спартaк» и ЦСКА не любят друг друга

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22438

      Persona_non_Grata 11 минут назад

      Какие разные представления у людей о "красоте" !!! ) Как по мне - так НЕ НАДО НАМ ТАКОГО "СЧАСТЬЯ " !!!

      0
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      Рейтинг: +21388

      derrik2000 1 час назад

      "Уходить в запас" будет с должности смотрителя музея Спартака, даже СТАРШЕГО смотрителя. ))

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      Рейтинг: +3377

      Опорник84 2 часа назад

      Спартаку он точно не нужен.

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      Рейтинг: -127

      diamondfan 2 часа назад

      В Кубань его, ему там место!

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