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  • Канчельскис: «Будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Спартаке»

Канчельскис: «Будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Спартаке»

18 мая 2023, 14:59
4

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал будущее нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Дзюба очень хорошо нашел себя в «Локомотиве». Как говорится, пришелся ко двору. Но тут еще сыграла роль его бешеная мотивация доказать всем, что он в порядке. Плюс желание заработать последний хороший контракт.

Конечно, теперь он просит у «Локомотива» увеличения зарплаты, а как иначе? Дзюба – лучший нападающий лиги прямо сейчас. По дешевке уже его подписать не получится.

Возможно ли возвращение в «Спартак»? Будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Спартаке», он же воспитанник. Но мне кажется, что это маловероятно – у него очень сложные отношения с болельщиками», – сказал Канчельскис.

  • Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале.
  • Он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.
  • Контракт форварда с клубом истекает летом.

Почему «Спартaк» и ЦСКА не любят друг друга

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем
Комментарии (4)
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diamondfan
1684411660
В Кубань его, ему там место!
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Опорник84
1684413528
Спартаку он точно не нужен.
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derrik2000
1684416480
"Уходить в запас" будет с должности смотрителя музея Спартака, даже СТАРШЕГО смотрителя. ))
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Persona_non_Grata
1684420604
Какие разные представления у людей о "красоте" !!! ) Как по мне - так НЕ НАДО НАМ ТАКОГО "СЧАСТЬЯ " !!!
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