Гвардиола прокомментировал разгромную победу над «Реалом» в 1/2 финала ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги ответного полуфинала Лиги чемпионов против «Реала».

«Мы потерпели болезненное поражение от «Реала» в прошлом сезоне. Люди много говорят, что моим игрокам якобы не хватает характера. Но уже через год мы показали, что у нас особенная команда.

Мы вышли в финал Лиги чемпионов. Нужно радоваться. Все были на высоте. Бернарду Силва всегда хорошо проявляет себя в таких матчах на таких стадиях. Он один из лучших игроков, которых я когда-либо видел.

Сегодня с первой минуты было ощущение, что ребята готовы. В команде царило спокойствие, они много шутили, так что я не чувствовал никакого напряжения или беспокойства. Я чувствовал, что сегодня мы готовы показать себя», – сказал Гвардиола.