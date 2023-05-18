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    • Гвардиола прокомментировал разгромную победу над «Реалом» в 1/2 финала ЛЧ

    Гвардиола прокомментировал разгромную победу над «Реалом» в 1/2 финала ЛЧ

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги ответного полуфинала Лиги чемпионов против «Реала».

    «Мы потерпели болезненное поражение от «Реала» в прошлом сезоне. Люди много говорят, что моим игрокам якобы не хватает характера. Но уже через год мы показали, что у нас особенная команда.

    Мы вышли в финал Лиги чемпионов. Нужно радоваться. Все были на высоте. Бернарду Силва всегда хорошо проявляет себя в таких матчах на таких стадиях. Он один из лучших игроков, которых я когда-либо видел.

    Сегодня с первой минуты было ощущение, что ребята готовы. В команде царило спокойствие, они много шутили, так что я не чувствовал никакого напряжения или беспокойства. Я чувствовал, что сегодня мы готовы показать себя», – сказал Гвардиола.

    • «Сити» дома разгромил «Реал» со счетом 4:0.
    • В Мадриде команды сыграли вничью 1:1.
    • В финале ЛЧ англичане встретятся с «Интером».

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    Источник: сайт УЕФА

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