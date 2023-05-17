Кузьмичев объяснил, какую пользу Николсон принес «Спартаку»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию об интересе к нападающему Шамару Николсону из Азии.

– Если у «Спартака» будет интересное финансовое предложение по Николсону, то стоит рассмотреть этот вариант. «Спартак» играет в схему с одним центральным нападающим, а Шамар проигрывает конкуренцию Александру Соболеву. В этой расстановке можно спокойно использовать Александра и давать больше шансов Павлу Мелешину.

– Почему у Николсона не получается заиграть в «Спартаке»?

– Не думаю, что он слабый игрок, но футбол – это спорт. Конкуренция рождает качество. Шамар тоже принес пользу, при нем по-другому стал выглядеть Соболев. Александр понял, что у него есть прямой конкурент. Соболев выиграл в этой борьбе доказал, что сегодня он номер один в «Спартаке» на позиции центрального нападающего.