Галактионов рассказал, на какую позицию в «Локомотиве» нужно купить новых игроков

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможном усилении клуба.
«Количественно у нас мало центральных защитников. Выпал Конти, травма у Магкеева. Надо ротировать состав, потому что защитников не так много.
Позиции, которые нужно усилить, понятны. Нам нужны футболисты, которые усилят команду и дадут следующий шаг в развитии
Центральные защитники – позиция дефицитная. Не так много игроков, которые выступают стабильно. Погостнова мы смотрели в молодeжной команде, у него есть все качества для большого прогресса. У него есть всe, чтобы в будущем стать основным в сборной России», – сказал Галактионов.
- «Локомотив» идет на 10-м месте в РПЛ.
Источник: «Чемпионат»