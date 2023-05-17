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    • Галактионов рассказал, на какую позицию в «Локомотиве» нужно купить новых игроков

    Галактионов рассказал, на какую позицию в «Локомотиве» нужно купить новых игроков

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможном усилении клуба.

    «Количественно у нас мало центральных защитников. Выпал Конти, травма у Магкеева. Надо ротировать состав, потому что защитников не так много.

    Позиции, которые нужно усилить, понятны. Нам нужны футболисты, которые усилят команду и дадут следующий шаг в развитии

    Центральные защитники – позиция дефицитная. Не так много игроков, которые выступают стабильно. Погостнова мы смотрели в молодeжной команде, у него есть все качества для большого прогресса. У него есть всe, чтобы в будущем стать основным в сборной России», – сказал Галактионов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14485

      Skull_Boy 2 часа назад

      Реально можно брать и это 100% вариант это - Солдатенков из КС и Гоцук из ПНН

      0
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      Рейтинг: +2616

      serglider > Skull_Boy 1 час назад

      Один хороший защитник не закроет позицию, нужно минимум 3-4 равноценных, с учетом возможных травм. Кроме этого Локо не помешал хав, с навыками диспетчера и нападающий на подмогу Зюбе. Пока что есть молодые и сырые.

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