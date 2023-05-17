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    • Кавазашвили считает себя легендой «Зенита»: у него 30 матчей за клуб

    Кавазашвили считает себя легендой «Зенита»: у него 30 матчей за клуб

    Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре за «Зенит».

    • Кавазашвили выступал за клуб из Петербурга в 1960 году.
    • Он провел 30 матчей за «Зенит».

    «Я буду счастлив, если болельщики «Зенита» помнят, как я в 1960-м году играл за основной состав. Для меня это было огромным этапом для моего спортивного движения вверх и появления в «Торпедо».

    Я только счастлив считаться легендой «Зенита». Для меня это был самый счастливый год. Передайте болельщикам «Зенита» мой огромный и трогательный привет», – сказал Кавазашвили.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 15:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1311

      Таврида 16 минут назад

      Что этот выскочка о себе возомнил? Все знаю Главную Легенду Зенита - Геннадий Орлов.

      0
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      Рейтинг: +18825

      ilichkadr > Таврида 7 минут назад

      Геннадий Орлов сыграл за Зенит аж 5 матчей. Так что Кавазашвили в 6 раз легендарнее Орлова.

      0
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      Рейтинг: +29502

      JTherry 31 минуту назад

      Анзор совсем выжил из ума, не понял до сих пор чья он "легенда", бом.жей или торпедунов... в сторону торпердунчиков и не смотрит, хотя за них провел наибольшее количество матчей, ну да, они же в "лучшую лигу мира" отправились водолазами...)

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