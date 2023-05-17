Кавазашвили считает себя легендой «Зенита»: у него 30 матчей за клуб

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре за «Зенит».

Кавазашвили выступал за клуб из Петербурга в 1960 году.

Он провел 30 матчей за «Зенит».

«Я буду счастлив, если болельщики «Зенита» помнят, как я в 1960-м году играл за основной состав. Для меня это было огромным этапом для моего спортивного движения вверх и появления в «Торпедо».

Я только счастлив считаться легендой «Зенита». Для меня это был самый счастливый год. Передайте болельщикам «Зенита» мой огромный и трогательный привет», – сказал Кавазашвили.