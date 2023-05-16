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    • Мостовой: «Вчера на должность тренера «Динамо» взяли какого-то человека... Я всегда открыт»

    Мостовой: «Вчера на должность тренера «Динамо» взяли какого-то человека... Я всегда открыт»

    Экс-игрок сборной России Александр мостовой рассказал о получении тренерской лицензии.

    «Я никогда не заявлял, что хочу работать в «Спартаке». Наоборот, говорил, что меня туда не зовут ни на какую должность. Но я всегда с иронией к этому отношусь.

    Цель получения тренерской лицензии – работать в футбольном клубе на любой должности. Понял, что без этой бумажки тебя никуда не берут, и это на моем примере. Двадцать лет отыграл в футбол и десять без футбола – никто никуда не звал. Думаю, может, с бумажкой возьмут, ха-ха.

    Хотя с учетом того, что вижу: вчера на должность тренера «Динамо» взяли какого-то человека. Это уже вообще… У меня всегда был открыт телефон. Но просто никто не звал», – сказал Мостовой.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4767

      fakeid 8 минут назад

      даже если в каком-нибудь клубе окончательно рехнутся и позовут - то как без лицензии-то? сам говорит, но не понимает сказанного.

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