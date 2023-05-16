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  • Мостовой: «Вчера на должность тренера «Динамо» взяли какого-то человека... Я всегда открыт»

Мостовой: «Вчера на должность тренера «Динамо» взяли какого-то человека... Я всегда открыт»

16 мая 2023, 19:50
7

Экс-игрок сборной России Александр мостовой рассказал о получении тренерской лицензии.

«Я никогда не заявлял, что хочу работать в «Спартаке». Наоборот, говорил, что меня туда не зовут ни на какую должность. Но я всегда с иронией к этому отношусь.

Цель получения тренерской лицензии – работать в футбольном клубе на любой должности. Понял, что без этой бумажки тебя никуда не берут, и это на моем примере. Двадцать лет отыграл в футбол и десять без футбола – никто никуда не звал. Думаю, может, с бумажкой возьмут, ха-ха.

Хотя с учетом того, что вижу: вчера на должность тренера «Динамо» взяли какого-то человека. Это уже вообще… У меня всегда был открыт телефон. Но просто никто не звал», – сказал Мостовой.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Николич Марко Мостовой Александр
Комментарии (7)
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jek718875
1684262855
Без бумажки ты Какашка
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O-kolesov
1684263857
Телефон открыт, только он на хрен никому не нужен.
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Dr.Metal
1684266312
Без практики мил человек, надо начинать с низших дивизионов, а он в Динамо сразу захотел
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raritet
1684300855
У меня тоже есть телефон. И что...
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SLADE2019
1684312115
Уважаемый Бомбардир, ответьте пожалуйста, почему рылами Спартак называют и ноль реакции, а поганый Зенит ****, так точечки? Что за х...я?
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