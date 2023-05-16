Мостовой: «Вчера на должность тренера «Динамо» взяли какого-то человека... Я всегда открыт»

Экс-игрок сборной России Александр мостовой рассказал о получении тренерской лицензии.

«Я никогда не заявлял, что хочу работать в «Спартаке». Наоборот, говорил, что меня туда не зовут ни на какую должность. Но я всегда с иронией к этому отношусь.

Цель получения тренерской лицензии – работать в футбольном клубе на любой должности. Понял, что без этой бумажки тебя никуда не берут, и это на моем примере. Двадцать лет отыграл в футбол и десять без футбола – никто никуда не звал. Думаю, может, с бумажкой возьмут, ха-ха.

Хотя с учетом того, что вижу: вчера на должность тренера «Динамо» взяли какого-то человека. Это уже вообще… У меня всегда был открыт телефон. Но просто никто не звал», – сказал Мостовой.