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  • Болельщики «Эвертона» сделали подарок Холанду, хотя гол норвежца приблизил их команду к вылету из АПЛ

Болельщики «Эвертона» сделали подарок Холанду, хотя гол норвежца приблизил их команду к вылету из АПЛ

16 мая 2023, 14:28
1

В английском футболе произошла неординарная история.

«Эвертон» находится в шаге от вылета в Чемпионшип, на выходных команда разгромно проиграла «Манчестер Сити» со счетом 0:3, но болельщики вместо хейта в адрес соперника решили сделать подарок.

Они передали Эрлингу Холанду эксклюзивную бутсу в честь его рекорда по голам за сезон АПЛ.

«Рекордсмену АПЛ по голам Холанду от фанатов «Эвертона», – написано на бутсе.

Норвежец забил в ворота «Эвертона» свой 36-й мяч в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Ранее лучшим результатом было 34.

Пожелаем ливерпульской команде удержаться в высшем дивизионе, ведь такой достойный поступок болельщиков должен быть вознагражден!

Фото: твиттер ESPN

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Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Эвертон Холанд Эрлинг
Комментарии (1)
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jek718875
1684253436
Спартак покупает кого попало, лучше бы Холанда и Бензема купили
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