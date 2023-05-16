Болельщики «Эвертона» сделали подарок Холанду, хотя гол норвежца приблизил их команду к вылету из АПЛ

В английском футболе произошла неординарная история.

«Эвертон» находится в шаге от вылета в Чемпионшип, на выходных команда разгромно проиграла «Манчестер Сити» со счетом 0:3, но болельщики вместо хейта в адрес соперника решили сделать подарок.

Они передали Эрлингу Холанду эксклюзивную бутсу в честь его рекорда по голам за сезон АПЛ.

«Рекордсмену АПЛ по голам Холанду от фанатов «Эвертона», – написано на бутсе.

Норвежец забил в ворота «Эвертона» свой 36-й мяч в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Ранее лучшим результатом было 34.

Пожелаем ливерпульской команде удержаться в высшем дивизионе, ведь такой достойный поступок болельщиков должен быть вознагражден!

Фото: твиттер ESPN