Олусегун близок к уходу из «Краснодара»: заявление агента

Вильям Д’Авила, агент нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, сообщил, что игрок собирается летом сменить команду.

«Скорее всего, Олусегун не останется в «Краснодаре» в следующем сезоне. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими европейскими клубами.

Продолжаем делать все, чтобы трансфер состоялся», – сказал агент.