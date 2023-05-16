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Олусегун близок к уходу из «Краснодара»: заявление агента

16 мая 2023, 14:14
1

Вильям Д’Авила, агент нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, сообщил, что игрок собирается летом сменить команду.

«Скорее всего, Олусегун не останется в «Краснодаре» в следующем сезоне. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими европейскими клубами.

Продолжаем делать все, чтобы трансфер состоялся», – сказал агент.

  • Нигериец выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
  • В этом сезоне форвард провел 27 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
  • В 2022-м сорвался трансфер Олусегуна в «Ниццу».
  • Сообщалось, что клуб готов продать его за 6-8 миллионов евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Олусегун Олакунле
Комментарии (1)
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zigbert
1684257990
Краснодару он пригодился бы еще. Молодой, хорошо технически развитый, скоростной игрок.
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