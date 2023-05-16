Олусегун близок к уходу из «Краснодара»: заявление агента

Вильям Д’Авила, агент нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, сообщил, что игрок собирается летом сменить команду.
«Скорее всего, Олусегун не останется в «Краснодаре» в следующем сезоне. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими европейскими клубами.
Продолжаем делать все, чтобы трансфер состоялся», – сказал агент.
- Нигериец выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
- В этом сезоне форвард провел 27 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
- В 2022-м сорвался трансфер Олусегуна в «Ниццу».
- Сообщалось, что клуб готов продать его за 6-8 миллионов евро.
Источник: Sport24