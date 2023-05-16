Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Трансферные планы «Арсенала» на лето: Артете выделят рекордную сумму

    Трансферные планы «Арсенала» на лето: Артете выделят рекордную сумму

    Руководство «Арсенала» готово серьезно усилить состав предстоящим летом.

    На трансферы выделят рекордные для лондонского клуба 200 миллионов фунтов.

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет купить двух центральных полузащитников – Деклана Райса из «Вест Хэма» и Мойзеса Кайседо из «Брайтона». На них суммарно могут потратить 170 миллионов.

    Также планируется подписание атакующего хавбека. Цели – Рафинья («Барселона»), Мусса Диаби «(Байер») и Мэйсон Маунт («Челси»).

    Оборону «Арсенала» намерены укрепить двумя защитниками. Имена потенциальных новичков не называются.

    Новости по теме
    АПЛ. «Арсенал» разгромно проиграл «Брайтону» (0:3) на своем поле 5
    «Арсенал» нацелился на Канселу
    «Арсенал» интересуется защитником «Лейпцига»
    Источник: The Times

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 