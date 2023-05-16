Трансферные планы «Арсенала» на лето: Артете выделят рекордную сумму

Руководство «Арсенала» готово серьезно усилить состав предстоящим летом.

На трансферы выделят рекордные для лондонского клуба 200 миллионов фунтов.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет купить двух центральных полузащитников – Деклана Райса из «Вест Хэма» и Мойзеса Кайседо из «Брайтона». На них суммарно могут потратить 170 миллионов.

Также планируется подписание атакующего хавбека. Цели – Рафинья («Барселона»), Мусса Диаби «(Байер») и Мэйсон Маунт («Челси»).

Оборону «Арсенала» намерены укрепить двумя защитниками. Имена потенциальных новичков не называются.