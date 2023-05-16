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  • Селюк вспомнил реакцию Аршавина на отказ «Зенита» продавать его в «Барселону»

Селюк вспомнил реакцию Аршавина на отказ «Зенита» продавать его в «Барселону»

16 мая 2023, 13:00
1

Агент Дмитрий Селюк рассказал, как на Андрея Аршавина повлиял несостоявшийся переход из «Зенита» в «Барселону» в 2009 году.

– Для Аршавина тот запрет «Зенита» на переход стал травмой?

– Да, он тяжело переносил это. Я его знаю давно. Когда я жил в Бельгии, то помогал организовывать товарищеские матчи с бельгийскими клубами Юрию Андреевичу Морозову. Аршавину тогда было всего 18 лет, но он уже тогда настолько хотел играть в «Барселоне», что тренировался в шапочке с еe эмблемой.

Мне самому было грустно, что переход не состоялся. Аршавин был экстраординарным игроком, он мог усилить «Барселону». Думаю, он и Мостовой – два самых талантливых российских футболиста в истории. Мне как человеку из Питера хотелось помочь Аршавину оказаться в лучшей команде мира.

– Если вы почти выступили посредником между «Зенитом» и «Барселоной», почему не взялись за историю Аршавина с «Арсеналом»?

– Я знал, что Арсен Венгер хотел его. Но Аршавин уже сам после «Барселоны» был сильно расстроен. И «Зенит» сказал, что его вообще не отпустит, что это наше богатство, берегите его – я поэтому остановился. Думал, что раз в «Барселону» не отпустили, то и в «Арсенал» не отпустят.

Они не говорили, что отпустят в другой клуб за 18. Потом уже вылезла эта конченная мерзость, которая ни на что не способна. Этот мошенник Лахтер запудрил Андрею мозги только из-за знания английского языка.

  • Аршавин – бронзовый призер Евро-2008.
  • В Европе игрок выступал за «Арсенал».
  • Он сделал покер на «Энфилде» в матче с «Ливерпулем» в 2009 году.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Барселона Аршавин Андрей Селюк Дмитрий
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1684236025
То, что Аршавин не попал в Барселону - это большое упущение для нашего футбола.Уверен, в Барсе он заиграл бы не хуже, чем в Арсенале. А Барса - это Барса, при всём уважении к Арсеналу.
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