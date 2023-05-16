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    • Руководство «Милана» определилось с приоритетным кандидатом на замену Пиоли

    Руководство «Милана» определилось с приоритетным кандидатом на замену Пиоли

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли близок к увольнению из клуба.

    57-летнего специалиста, скорее всего, отправят в отставку по окончании сезона из-за слабых результатов и неэффективности использования многих футболистов.

    Руководство уже определилось с приоритетным кандидатом на замену Пиоли – это Антонио Конте, покинувший в марте «Тоттенхэм».

    • В Серии А «Милан» идет на 5-м месте, отставая от топ-4 на 4 очка.
    • В прошлом сезоне команда становилась чемпионом Италии.
    • Миланцы продолжают борьбу за победу в Лиге чемпионов.
    • Сегодня они проведут ответный полуфинал с «Интером» после домашнего поражения 0:2.

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    Источник: Sport Italia

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