Руководство «Милана» определилось с приоритетным кандидатом на замену Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли близок к увольнению из клуба.
57-летнего специалиста, скорее всего, отправят в отставку по окончании сезона из-за слабых результатов и неэффективности использования многих футболистов.
Руководство уже определилось с приоритетным кандидатом на замену Пиоли – это Антонио Конте, покинувший в марте «Тоттенхэм».
- В Серии А «Милан» идет на 5-м месте, отставая от топ-4 на 4 очка.
- В прошлом сезоне команда становилась чемпионом Италии.
- Миланцы продолжают борьбу за победу в Лиге чемпионов.
- Сегодня они проведут ответный полуфинал с «Интером» после домашнего поражения 0:2.
Источник: Sport Italia