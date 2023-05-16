Руководство «Милана» определилось с приоритетным кандидатом на замену Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли близок к увольнению из клуба.

57-летнего специалиста, скорее всего, отправят в отставку по окончании сезона из-за слабых результатов и неэффективности использования многих футболистов.

Руководство уже определилось с приоритетным кандидатом на замену Пиоли – это Антонио Конте, покинувший в марте «Тоттенхэм».