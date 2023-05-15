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    • АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Лестер» (3:0) благодаря ассистентскому хет-трику Салаха, отставание от топ-4 – 1 очко

    АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Лестер» (3:0) благодаря ассистентскому хет-трику Салаха, отставание от топ-4 – 1 очко

    «Ливерпуль» на выезде крупно победил «Лестер» в 36-м туре чемпионата Англии.

    Команда Юргена Клоппа выиграла со счетом 3:0 благодаря дублю Кертиса Джонса и голу Трента Александера-Арнольда.

    Во всех трех случаях автором голевой передачи становился Мохамед Салах.

    «Ливерпуль» вплотную приблизился к топ-4 АПЛ. Отставание от «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла» сократилось до одного очка, но у конкурентов мерсисайдцев есть по матчу в запасе.

    Англия. АПЛ. 36-й тур

    Лестер – Ливерпуль – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Джонс, 33; 0:2 – Джонс, 36; 0:3 – Александер-Арнольд, 71.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.05.2023 23:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +45

      Figo777 1 час назад

      Ливер - такая мощь!!!!! ... и только в концовке...

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