АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Лестер» (3:0) благодаря ассистентскому хет-трику Салаха, отставание от топ-4 – 1 очко

«Ливерпуль» на выезде крупно победил «Лестер» в 36-м туре чемпионата Англии.

Команда Юргена Клоппа выиграла со счетом 3:0 благодаря дублю Кертиса Джонса и голу Трента Александера-Арнольда.

Во всех трех случаях автором голевой передачи становился Мохамед Салах.

«Ливерпуль» вплотную приблизился к топ-4 АПЛ. Отставание от «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла» сократилось до одного очка, но у конкурентов мерсисайдцев есть по матчу в запасе.

Англия. АПЛ. 36-й тур

Лестер – Ливерпуль – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Джонс, 33; 0:2 – Джонс, 36; 0:3 – Александер-Арнольд, 71.

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