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    Карпин назвал причину поражения «Ростова» от «Сочи»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил поражение от «Сочи» в 27‑м туре РПЛ.

    – Что не хватило команде, чтобы увести очки из Сочи?

    – Много чего, была не самая лучшая наша игра. В первом тайме особенно, во втором уже было получше, где‑то даже на чужой половине поля побольше находились, но в конце ошибку совершили, поэтому и не увезли очки.

    – Может, сил и эмоций, которые вы источаете, не хватило команде в концовке? Может, не удалось докричаться?

    – Нет, просто ошибка. Вместо того чтобы выбить мяч, его не выбили. Вот и всe, при чем тут эмоции и силы?

    • У «Ростова» одна победа в семи последних матчах.
    • Клуб идет на третьем месте в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.05.2023 22:39
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