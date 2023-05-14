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Карпин назвал причину поражения «Ростова» от «Сочи»

14 мая 2023, 22:39
4

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил поражение от «Сочи» в 27‑м туре РПЛ.

– Что не хватило команде, чтобы увести очки из Сочи?

– Много чего, была не самая лучшая наша игра. В первом тайме особенно, во втором уже было получше, где‑то даже на чужой половине поля побольше находились, но в конце ошибку совершили, поэтому и не увезли очки.

– Может, сил и эмоций, которые вы источаете, не хватило команде в концовке? Может, не удалось докричаться?

– Нет, просто ошибка. Вместо того чтобы выбить мяч, его не выбили. Вот и всe, при чем тут эмоции и силы?

  • У «Ростова» одна победа в семи последних матчах.
  • Клуб идет на третьем месте в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Сочи Карпин Валерий
Комментарии (4)
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sobaka120982
1684125799
Не расстраивайся георгич! У нас тоже не очень дела на поле в этом году. А команда у тебя отличная!!!
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Серёга Краснодарский
1684128567
А кого кого а Сочи нужно было обыгрывать. Вперёд Сельмаш!
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paracetamol
1684128729
Скамейка у Ростова короткая, устали парни. Да и спердяк, наверно, сочам приплатил!
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