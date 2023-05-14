Карпин назвал причину поражения «Ростова» от «Сочи»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил поражение от «Сочи» в 27‑м туре РПЛ.

– Что не хватило команде, чтобы увести очки из Сочи?

– Много чего, была не самая лучшая наша игра. В первом тайме особенно, во втором уже было получше, где‑то даже на чужой половине поля побольше находились, но в конце ошибку совершили, поэтому и не увезли очки.

– Может, сил и эмоций, которые вы источаете, не хватило команде в концовке? Может, не удалось докричаться?

– Нет, просто ошибка. Вместо того чтобы выбить мяч, его не выбили. Вот и всe, при чем тут эмоции и силы?