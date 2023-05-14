РПЛ. «Ростов» проиграл «Сочи» (0:1), пропустив на 89-й минуте

«Сочи» победил «Ростов» (1:0) на своем поле в матче 27-го тура РПЛ.

Единственный гол на 89-й минуте забил полузащитник «Сочи» Тимофей Шипунов.

«Ростов» не побеждает три матча подряд. Команда Валерия Карпин отстает от идущего на втором месте ЦСКА на четыре очка.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Шипунов, 89.

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