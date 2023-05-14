РПЛ. «Ростов» проиграл «Сочи» (0:1), пропустив на 89-й минуте

Ростовчане , этого следовало ожидать. Игры не было от слова совсем , но благодаря хорошей физики, самоотдачи и благосклонного судейства , оставались на плаву.
Подсели физически и всё рухнуло. Ну что тут говорить , весной походу только кони и локо достойно играют, да Воронеж на жилах прёт.
Мы вас догнали...два недоразумения, разыграют бронзу.
«Сочи» победил «Ростов» (1:0) на своем поле в матче 27-го тура РПЛ.
Единственный гол на 89-й минуте забил полузащитник «Сочи» Тимофей Шипунов.
«Ростов» не побеждает три матча подряд. Команда Валерия Карпин отстает от идущего на втором месте ЦСКА на четыре очка.
Россия. РПЛ. 27-й тур
Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Шипунов, 89.