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    РПЛ. «Ростов» проиграл «Сочи» (0:1), пропустив на 89-й минуте

    «Сочи» победил «Ростов» (1:0) на своем поле в матче 27-го тура РПЛ.

    Единственный гол на 89-й минуте забил полузащитник «Сочи» Тимофей Шипунов.

    «Ростов» не побеждает три матча подряд. Команда Валерия Карпин отстает от идущего на втором месте ЦСКА на четыре очка.

    Россия. РПЛ. 27-й тур

    Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Шипунов, 89.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии41
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      Рейтинг: +14647

      Алексей З 1 час назад

      Ростовчане , этого следовало ожидать. Игры не было от слова совсем , но благодаря хорошей физики, самоотдачи и благосклонного судейства , оставались на плаву.
      Подсели физически и всё рухнуло. Ну что тут говорить , весной походу только кони и локо достойно играют, да Воронеж на жилах прёт.
      Мы вас догнали...два недоразумения, разыграют бронзу.

      0
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      Рейтинг: +2106

      nominum > Алексей З 1 час назад

      "Мы вас догнали...". Прошу заметить, Алексей, что в Ростове вы попали 4-2, а в Москве была ничья. Так что при равенстве очков не догнали. Но всё в ваших руках. И нам, и вам ещё с ЦСКА играть. Обгоняйте по очкам и тогда вы будете впереди.

      1
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      Рейтинг: +12631

      Вомбат 1 час назад

      Пытаюсь понять куда пропала игра Ростова. Недавно совсем, этой весной она еще была. Что случилось, понять невозможно. Игроки те же, а игра другая. Никакая.

      2
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      Рейтинг: +14647

      Алексей З > Вомбат 1 час назад

      Не может пропасть то , чего не было.

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      Рейтинг: +1290

      кaстрюлька 2 часа назад

      Вся шушара заднеприводная на ветки к Волере слетается погадить. Сами в говнах, а туда же рыла точить лезут, клованы убыточные

      1
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      Рейтинг: +2742

      АЛЕКС 58 2 часа назад

      Не идёт у Валерки без пеналей

      3
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      Рейтинг: +2106

      nominum > АЛЕКС 58 2 часа назад

      Ну ваши-то тоже в тройке идут по назначенным одиннадцатиметровым. Так что чья бы корова мычала. Ну или чей бы конь игогокал.

      3
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      Рейтинг: +2106

      nominum 2 часа назад

      Сочи играл лучше и победа заслуженная. А вот игра Ростова ввергает в недоумение. После зимнего перерыва задачу Карпина, поставленную перед сезоном, не вылететь из Высшей лиги выполнили и перевыполнили. И даже появился шанс попасть в призовую двойку (Зенит не в счёт). И тут Остапа понесло: Факелу слили, теперь Сочи. Что теперь? Будем бороться за деревянные медали с Ахматом?

      3
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      ...
      Рейтинг: +18799

      ilichkadr > nominum 2 часа назад

      "Будем бороться за деревянные медали с Ахматом?"
      Похоже, что так и будет. Шансов в Краснодаре не вижу, а с конями и обсуждать не стоит.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +22366

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      СПАСИБО СОЧИ !!! Вы оставили нам шанс на медали !!! Жаль конечно, что мы вчера просрали два нужных очка в этой борьбе (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1290

      кaстрюлька > Persona_non_Grata 2 часа назад

      У вас всё только начинается, вам ещё ливать и ливать

      3
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      ...
      Рейтинг: +22366

      Persona_non_Grata > кaстрюлька 2 часа назад

      Не надо мне писать - общайся со своими ...

      0
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      Рейтинг: +4454

      sobaka120982 > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Не благодари))))

      5
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      Рейтинг: +22366

      Persona_non_Grata > sobaka120982 2 часа назад

      Да нет - не испытываю симпатию к вашей команде ( надеюсь не надо объяснять почему ), но объективности ради - НАДО сказать спасибо !!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1290

      кaстрюлька > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Я люблю свиноматкам пописывать

      2
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      ...
      Рейтинг: +22366

      Persona_non_Grata > кaстрюлька 2 часа назад

      Ну и подлизывай дальше )

      0
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      Рейтинг: +4454

      sobaka120982 > Persona_non_Grata 1 час назад

      Мы с вами не конкуренты, так что симпатии в сторону

      0
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      ...
      Рейтинг: +22366

      Persona_non_Grata > sobaka120982 31 минуту назад

      Это так - старые "обиды", репутация фарм клуба и пр...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3371

      Опорник84 2 часа назад

      Шанс на второе место у Спартака минимальный, но есть. Спартак-цска будет очень жарко.

      0
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      Рейтинг: +1408

      Болотоход > Опорник84 2 часа назад

      А толку? Вторые пятые седьмые?

      1
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      ...
      Рейтинг: +22366

      Persona_non_Grata > Опорник84 2 часа назад

      Думаю, что всё же "синица в руках" более реальна - 3-е место, за которое теперь надо просто "жилы рвать" !!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +22366

      Persona_non_Grata > Болотоход 2 часа назад

      Ну не скажи - всё же бронза лучше чем НИЧЕГО ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +29471

      JTherry > JTherry 2 часа назад

      сейчас "толк" для команды лишь один - призовые за занятое место, другого "толка" и правда нет, только для истории...) зато Валера "проявляет" себя в концовке чемпионата, как всегда: и в Спартаке такие же концовки были...

      2
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      ...
      Рейтинг: +22366

      Persona_non_Grata > JTherry 2 часа назад

      Ну не скажи - в нашем чемпионате серебро на уровне золота ( первое место уже определено заранее ), но и бронза была бы ХОРОШИМ результатом !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +542

      Medved2468 2 часа назад

      Странный матч, однако! В пользу Ростова даже не назначили пенальти.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4454

      sobaka120982 > Medved2468 2 часа назад

      Я понимаю это мем)))) с учётом того что Ростов чаще всего получает пенальти в ворота соперника... Наверное занесли перед сезоном)))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2106

      nominum > Medved2468 2 часа назад

      По поводу пенальти в пользу Ростова уже задолбали. Все пенки сто раз перепроверили и определили, что правильные. Но вот надо же ещё раз тявкнуть.

      3
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      ...
      Рейтинг: +4454

      sobaka120982 > nominum 1 час назад

      Не кипятись по братски))) вот если бы вы всё пенки пробили мимо то да а так будут тыкать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2106

      nominum > sobaka120982 1 час назад

      Ладно. Чего уж там. Будем терпеть. Впрочем, Комличенко сегодня показал ТАКОЙ прыжок в штрафной, что даже телевизор у меня покраснел со стыда.

      1
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      Рейтинг: +4454

      sobaka120982 > nominum 1 час назад

      Ему надо у дельфина уроки взять))) тот тот ещё ныряльщик

      0
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      Рейтинг: +2106

      nominum > sobaka120982 1 час назад

      Два сапога- пара.)

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      Рейтинг: +4171

      Ziklop 2 часа назад

      обидно, но на финише эмоции и силы заканчиваются.

      1
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      Рейтинг: +1831

      Suvorov51 2 часа назад

      Жаль, что именно так закончился матч, хотя игры как таковой и не было

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      Рейтинг: +4454

      sobaka120982 > Suvorov51 2 часа назад

      Я поспорю! Игра была, и мне очень понравилась, Сочи смотрелся предпочтительнее!!!! И ударов тьма! Но вот победа с минимальным счётом (((( хотя если бы играли в Ростове-на-Дону то куй его знает выйграли бы((( мотивации уже нет ( у Сочи)

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