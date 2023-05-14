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    • Нейросеть составила символическую сборную Лиги чемпионов за всю историю

    Нейросеть составила символическую сборную Лиги чемпионов за всю историю

    Нейросеть ChatGPT создала символическую сборную за всю историю Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов).

    Вратарь: Мануэль Нойер.

    Защитники: Кафу, Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, Роберто Карлос.

    Полузащитники: Зинедин Зидан, Хави, Андрес Иньеста.

    Нападающие: Лионель Месси, Карим Бензема, Криштиану Роналду.

    Нейросеть составила символическую сборную «Барселоны» за всю историю

    Нейросеть составила символическую сборную за всю историю Примеры

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18312

      NewLife 2 часа назад

      Ну слабоватая команда, ни оного бом.жа с телотрассы - синит бы их вынес в одну калитку (но только с действительно беспристрастными газпромовскими судьями) ))

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