Нейросеть составила символическую сборную Лиги чемпионов за всю историю

Ну слабоватая команда, ни оного бом.жа с телотрассы - синит бы их вынес в одну калитку (но только с действительно беспристрастными газпромовскими судьями) ))
Нейросеть ChatGPT создала символическую сборную за всю историю Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов).
Вратарь: Мануэль Нойер.
Защитники: Кафу, Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, Роберто Карлос.
Полузащитники: Зинедин Зидан, Хави, Андрес Иньеста.
Нападающие: Лионель Месси, Карим Бензема, Криштиану Роналду.
Нейросеть составила символическую сборную «Барселоны» за всю историю
Нейросеть составила символическую сборную за всю историю Примеры