Нейросеть составила символическую сборную за всю историю Примеры

Испанский Transfermarkt попросил нейросеть ChatGPT составить символическую сборную за всю историю Примеры. В ней оказалось десять игроков, выступавших за «Реал» или «Барселону».

Единственный из этой команды, кто не был в «Реале» или «Барсе», – Тельмо Сарра, у которого в Примере 251 гол за «Атлетик».

Все три лучших бомбардира в истории Примеры попали в символическую команду (Лионель Месси, Криштиану Роналду, Сарра).

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