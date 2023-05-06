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    • Нейросеть составила символическую сборную за всю историю Примеры

    Нейросеть составила символическую сборную за всю историю Примеры

    Испанский Transfermarkt попросил нейросеть ChatGPT составить символическую сборную за всю историю Примеры. В ней оказалось десять игроков, выступавших за «Реал» или «Барселону».

    Единственный из этой команды, кто не был в «Реале» или «Барсе», – Тельмо Сарра, у которого в Примере 251 гол за «Атлетик».

    Все три лучших бомбардира в истории Примеры попали в символическую команду (Лионель Месси, Криштиану Роналду, Сарра).

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.05.2023 00:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6363

      Добрый Бобер 6 мая, 12:14

      В символической сборной испанской Примеры только 4 НЕ испанца, и то каких! А что бы было у нас?

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 6 мая, 11:19

      В принципе справедливо, Рамос только очевидно лишний, а к остальным тяжело придраться.

      0
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      Рейтинг: +6144

      AtticusFinch > Freyk 6 мая, 12:15

      Рамос лишний?)))он столько титулов выиграл и голов забил...

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      Рейтинг: +12493

      DeStar > DeStar 6 мая, 12:15

      ну не факт, кого вместо рамоса? дани алвеса??

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      Рейтинг: +1288

      mama1991 > Freyk 6 мая, 12:45

      Рамос лишний))))) эта собаку можно в любую сборную запихать

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