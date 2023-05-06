Нейросеть составила символическую сборную за всю историю Примеры

В символической сборной испанской Примеры только 4 НЕ испанца, и то каких! А что бы было у нас?
Испанский Transfermarkt попросил нейросеть ChatGPT составить символическую сборную за всю историю Примеры. В ней оказалось десять игроков, выступавших за «Реал» или «Барселону».
Единственный из этой команды, кто не был в «Реале» или «Барсе», – Тельмо Сарра, у которого в Примере 251 гол за «Атлетик».
Все три лучших бомбардира в истории Примеры попали в символическую команду (Лионель Месси, Криштиану Роналду, Сарра).
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