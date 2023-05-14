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    Гончаренко: «Все уже устали от матчей»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко пожаловался на усталость после матча 27-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1).

    «Все уже устали от большого количества игр, эмоционально устали. Мы все ждали победу и рассчитывали на нее. Но лeгкую победу никто не ждал. По качеству не самая лучшая наша игра. Иногда даже проигрывали, но играли лучше. Но стоит отметить то желание и рвение, которое у нас было. Это и нужно было для того, чтобы набрать три очка», – сказал белорус.

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    Источник: телеграм-канал «Урала»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1305

      Таврида 2 часа назад

      Просто ужас, еврокубки, чемпионат мира, все навалилось на бедного Ганчаренко. Крепись , Михалыч...

      5
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      Рейтинг: +55792

      MaxRnD > Таврида 1 час назад

      если хотя бы вагоны по ночам не разгружали, то ещё можно бы было как-то дышать, а так вообще невмоготу...

      2
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