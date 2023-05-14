Гончаренко: «Все уже устали от матчей»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко пожаловался на усталость после матча 27-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1).

«Все уже устали от большого количества игр, эмоционально устали. Мы все ждали победу и рассчитывали на нее. Но лeгкую победу никто не ждал. По качеству не самая лучшая наша игра. Иногда даже проигрывали, но играли лучше. Но стоит отметить то желание и рвение, которое у нас было. Это и нужно было для того, чтобы набрать три очка», – сказал белорус.