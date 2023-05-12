Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Павлюченко: «Не верю, что «Спартак» финиширует в топ-3»

12 мая 2023, 23:54
5

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от выступления команды в оставшихся турах сезона РПЛ.

«Пару туров назад я сказал, что «Спартак» будет второй, ЦСКА – третий, а «Ростову» чуть-чуть не хватит и они закончат чемпионат четвертыми.

Но получается все наоборот – армейцы на второй строчке сейчас, ростовчане на третьей, а красно-белые потеряли все что от них зависело. Теперь они будут ждать ошибки ЦСКА или «Ростова».

Надо понимать, что «Спартак» должен и сам выиграть последние четыре игры, мне в это слабо верится. Красно-белые одну игру победят, потом две поиграют, затем еще что-нибудь.

Я надеялся, что они станут вторыми, но после последних игр понял, что они и серебряные медали упустили.

Теперь «Спартаку» надо хотя бы за бронзу побороться, потому что четвертое место – это провал. Дальше уже все зависит не от красно-белых.

Играть последние туры и надеяться на ошибку соперника неправильно, но футбол – непредсказуемая вещь, может быть, еще все поменяется.

Но я не верю, что «Спартак» даже в тройке будет», – сказал Павлюченко.

Еще по теме:
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо» 1
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
gopgbn
1683952404
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол просто в яндексе напиши запрос: кинг бол ру и переходи по первой ссылке (сайт работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))
Ответить
jek718875
1683953023
Дурилка картонная,а я верю, что Спартак будет чемпионом
Ответить
SLADE2019
1683957472
Гадание, даже от хорошего футболиста, все равно гадание. Осталось совсем немного. Игра с ЦСКА будет ключевой. Хотя Спартак и с ПариНН и КС очки может потерять, вынужден констатировать с сожалением.
Ответить
NewLife
1683960703
Может прилетят инопланетяне, может нет.
Ответить
Главные новости
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
20:55
9
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
2
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
3
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
3
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
7
Все новости
Все новости
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
21:27
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:24
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
21:19
Лещенко прокомментировал победу «Динамо» над «Спартаком»
21:15
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
16
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
3
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
7
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
6
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
3
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
14
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
9
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
24
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
19
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+