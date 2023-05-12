Павлюченко: «Не верю, что «Спартак» финиширует в топ-3»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от выступления команды в оставшихся турах сезона РПЛ.
«Пару туров назад я сказал, что «Спартак» будет второй, ЦСКА – третий, а «Ростову» чуть-чуть не хватит и они закончат чемпионат четвертыми.
Но получается все наоборот – армейцы на второй строчке сейчас, ростовчане на третьей, а красно-белые потеряли все что от них зависело. Теперь они будут ждать ошибки ЦСКА или «Ростова».
Надо понимать, что «Спартак» должен и сам выиграть последние четыре игры, мне в это слабо верится. Красно-белые одну игру победят, потом две поиграют, затем еще что-нибудь.
Я надеялся, что они станут вторыми, но после последних игр понял, что они и серебряные медали упустили.
Теперь «Спартаку» надо хотя бы за бронзу побороться, потому что четвертое место – это провал. Дальше уже все зависит не от красно-белых.
Играть последние туры и надеяться на ошибку соперника неправильно, но футбол – непредсказуемая вещь, может быть, еще все поменяется.
Но я не верю, что «Спартак» даже в тройке будет», – сказал Павлюченко.
- «Спартак» сейчас идет на 4-м месте. Отставание от 3-го – очко.
- Оставшиеся соперники «Спартака» – «Химки», ЦСКА, «Пари НН», «Крылья Советов».
- В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» финишировал 10-м.