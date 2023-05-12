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    Павлюченко: «Не верю, что «Спартак» финиширует в топ-3»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от выступления команды в оставшихся турах сезона РПЛ.

    «Пару туров назад я сказал, что «Спартак» будет второй, ЦСКА – третий, а «Ростову» чуть-чуть не хватит и они закончат чемпионат четвертыми.

    Но получается все наоборот – армейцы на второй строчке сейчас, ростовчане на третьей, а красно-белые потеряли все что от них зависело. Теперь они будут ждать ошибки ЦСКА или «Ростова».

    Надо понимать, что «Спартак» должен и сам выиграть последние четыре игры, мне в это слабо верится. Красно-белые одну игру победят, потом две поиграют, затем еще что-нибудь.

    Я надеялся, что они станут вторыми, но после последних игр понял, что они и серебряные медали упустили.

    Теперь «Спартаку» надо хотя бы за бронзу побороться, потому что четвертое место – это провал. Дальше уже все зависит не от красно-белых.

    Играть последние туры и надеяться на ошибку соперника неправильно, но футбол – непредсказуемая вещь, может быть, еще все поменяется.

    Но я не верю, что «Спартак» даже в тройке будет», – сказал Павлюченко.

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    Источник: Metaratings

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    12.05.2023 23:54
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