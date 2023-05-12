Павлюченко: «Не верю, что «Спартак» финиширует в топ-3»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от выступления команды в оставшихся турах сезона РПЛ.

«Пару туров назад я сказал, что «Спартак» будет второй, ЦСКА – третий, а «Ростову» чуть-чуть не хватит и они закончат чемпионат четвертыми.

Но получается все наоборот – армейцы на второй строчке сейчас, ростовчане на третьей, а красно-белые потеряли все что от них зависело. Теперь они будут ждать ошибки ЦСКА или «Ростова».

Надо понимать, что «Спартак» должен и сам выиграть последние четыре игры, мне в это слабо верится. Красно-белые одну игру победят, потом две поиграют, затем еще что-нибудь.

Я надеялся, что они станут вторыми, но после последних игр понял, что они и серебряные медали упустили.

Теперь «Спартаку» надо хотя бы за бронзу побороться, потому что четвертое место – это провал. Дальше уже все зависит не от красно-белых.

Играть последние туры и надеяться на ошибку соперника неправильно, но футбол – непредсказуемая вещь, может быть, еще все поменяется.

Но я не верю, что «Спартак» даже в тройке будет», – сказал Павлюченко.