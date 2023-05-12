Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Радимов дал совет, как конкурировать с «Зенитом»

    Зенитовский функционер Владислав Радимов прокомментировал доминирование клуба в РПЛ.

    • «Зенит» на прошлой неделе оформил 5-е чемпионство подряд.
    • Теперь у клуба 2 звезды на логотипе.
    • Радимов до 2022 года был тренером «Зенита-2».

    «Нет интриги в чемпионате, потому что «Зенит» просто сильнее всех, и все.

    Другим нужно стремиться к «Зениту», а не питерскому клубу опускаться до остальных.

    Логично?! Хотите выигрывать – тренируйтесь, играйте, покупайте качественных футболистов или растите своих.

    Понятно, что все хотят равняться на лидера», – сказал Радимов.

    Новости по теме
    Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Краснодар»: 27 тур РПЛ, 13 мая 2023
    Ерохин: «Спартак» в матче с «Зенитом» заслуживал большего» 1
    «Зенит» возьмет фанатов в самолет на гостевой матч с «Сочи» 6
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.05.2023 22:52
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2885

      шахта Заполярная 16 минут назад

      Владик сильнее всех на поле тот, у кого свисток и тот кто кормит этот свисток. Хватит пургу гнать про мощь помойки. Хороший клуб помойкой не назовут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4717

      fakeid 1 час назад

      поняли, хряки позорные?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2885

      шахта Заполярная > fakeid 20 минут назад

      Помоечные уберите питерский админ ресурс, продажных свистунов для начала и вы займете свое исконное место. Без этого набора вы никто и звать вас помойка

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 