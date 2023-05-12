Радимов дал совет, как конкурировать с «Зенитом»

Зенитовский функционер Владислав Радимов прокомментировал доминирование клуба в РПЛ.

«Зенит» на прошлой неделе оформил 5-е чемпионство подряд.

Теперь у клуба 2 звезды на логотипе.

Радимов до 2022 года был тренером «Зенита-2».

«Нет интриги в чемпионате, потому что «Зенит» просто сильнее всех, и все.

Другим нужно стремиться к «Зениту», а не питерскому клубу опускаться до остальных.

Логично?! Хотите выигрывать – тренируйтесь, играйте, покупайте качественных футболистов или растите своих.

Понятно, что все хотят равняться на лидера», – сказал Радимов.