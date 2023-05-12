Семья Костомарова допускает участие иностранных врачей в лечении фигуриста

Роман Костомаров не поедет лечиться за границу, однако иностранные врачи могут приехать к нему.

Участие специалистов из других стран допускает семья олимпийского чемпиона.

«От идеи лечения за границей было решено отказаться, однако среди возможных вариантов – приезд врачей из зарубежной страны. Они же могут привезти протезы.

Врачи изучают центры в России, где можно ставить протезы. Но это возможно, только когда состояние Костомарова будет позволять приступить к операции без малейшего риска.

На данный момент об этом говорить рано. В Коммунарке протезирование невозможно, для этого нет условий. В любом случае оно должно осуществляться под наблюдением врачей, которые вели лечение Романа до этого момента», – сообщил источник «СЭ».