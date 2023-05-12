Семья Костомарова допускает участие иностранных врачей в лечении фигуриста

Роман Костомаров не поедет лечиться за границу, однако иностранные врачи могут приехать к нему.
Участие специалистов из других стран допускает семья олимпийского чемпиона.
«От идеи лечения за границей было решено отказаться, однако среди возможных вариантов – приезд врачей из зарубежной страны. Они же могут привезти протезы.
Врачи изучают центры в России, где можно ставить протезы. Но это возможно, только когда состояние Костомарова будет позволять приступить к операции без малейшего риска.
На данный момент об этом говорить рано. В Коммунарке протезирование невозможно, для этого нет условий. В любом случае оно должно осуществляться под наблюдением врачей, которые вели лечение Романа до этого момента», – сообщил источник «СЭ».
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: «Спорт-Экспресс»