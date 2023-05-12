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    • Жена Костомарова отреагировала на новость о тайной выписке и отъезде Романа за границу

    Жена Костомарова отреагировала на новость о тайной выписке и отъезде Романа за границу

    Оксана Домнина, супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова, прояснила ситуацию с местонахождением своего мужа.

    В четверг сообщалось, что фигурист тайно выписался из больницы «Коммунарка» и уехал из России.

    «Нет, это неверная информация. Роман продолжает лечение в «Коммунарке» и выезд за границу не обсуждается и не планируется», – сообщила Домнина.

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: «Спорт РБК»

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