Жена Костомарова отреагировала на новость о тайной выписке и отъезде Романа за границу

Оксана Домнина, супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова, прояснила ситуацию с местонахождением своего мужа.
В четверг сообщалось, что фигурист тайно выписался из больницы «Коммунарка» и уехал из России.
«Нет, это неверная информация. Роман продолжает лечение в «Коммунарке» и выезд за границу не обсуждается и не планируется», – сообщила Домнина.
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: «Спорт РБК»