Жена Костомарова отреагировала на новость о тайной выписке и отъезде Романа за границу

Оксана Домнина, супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова, прояснила ситуацию с местонахождением своего мужа.

В четверг сообщалось, что фигурист тайно выписался из больницы «Коммунарка» и уехал из России.

«Нет, это неверная информация. Роман продолжает лечение в «Коммунарке» и выезд за границу не обсуждается и не планируется», – сообщила Домнина.