Роман Костомаров решил готовиться к протезированию за границей.
Как сообщает «Московский комсомолец», олимпийский чемпион еще в конце апреля тайно выписался из больницы и уехал из России.
«Его у нас уже нет, он за границей. Где именно? В Израиле или Германии. Два варианта», – сообщил источник в больнице «Коммунарка».
- 46-летний Костомаров с 10 января находился в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: «Московский комсомолец»