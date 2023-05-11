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    • Костомаров тайно выписался из больницы и уехал из России («МК»)

    Костомаров тайно выписался из больницы и уехал из России («МК»)

    Роман Костомаров решил готовиться к протезированию за границей.

    Как сообщает «Московский комсомолец», олимпийский чемпион еще в конце апреля тайно выписался из больницы и уехал из России.

    «Его у нас уже нет, он за границей. Где именно? В Израиле или Германии. Два варианта», – сообщил источник в больнице «Коммунарка».

    • 46-летний Костомаров с 10 января находился в реанимации из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: «Московский комсомолец»

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    11.05.2023 22:31
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +347

      гууд 5 часов назад

      Редактор почему так скучно? Напиши лучше фигурист тайно покинул Россию и уехал играть в арабскую страну но в какую не известно.

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      Рейтинг: +1744

      GermanVo 5 часов назад

      Да была же инфа, что ему на дальнейшее протезирование в херманию надо лететь.

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    • ...
      Рейтинг: +563

      eugen-han 5 часов назад

      Пахнет аферой. Надо бы Пескова спросить о том, что за байда происходит, пусть расскажет какие клиники или протезы собирается рекламировать Костомаров.

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