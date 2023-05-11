Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Костомаров тайно выписался из больницы и уехал из России («МК»)

Костомаров тайно выписался из больницы и уехал из России («МК»)

11 мая 2023, 22:31
4

Роман Костомаров решил готовиться к протезированию за границей.

Как сообщает «Московский комсомолец», олимпийский чемпион еще в конце апреля тайно выписался из больницы и уехал из России.

«Его у нас уже нет, он за границей. Где именно? В Израиле или Германии. Два варианта», – сообщил источник в больнице «Коммунарка».

  • 46-летний Костомаров с 10 января находился в реанимации из-за пневмонии.
  • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
  • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

Еще по теме:
Костомаров высказался о суперфинале Кубка России 1
Костомаров впервые вышел на лед после ампутации конечностей: его встретили овациями
Навка впервые встретилась с Костомаровым после его болезни
Источник: «Московский комсомолец»
Оффтоп Костомаров Роман
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
eugen-han
1683836363
Пахнет аферой. Надо бы Пескова спросить о том, что за байда происходит, пусть расскажет какие клиники или протезы собирается рекламировать Костомаров.
Ответить
GermanVo
1683837836
Да была же инфа, что ему на дальнейшее протезирование в херманию надо лететь.
Ответить
гууд
1683839113
Редактор почему так скучно? Напиши лучше фигурист тайно покинул Россию и уехал играть в арабскую страну но в какую не известно.
Ответить
Главные новости
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
20:55
3
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
1
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
2
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
1
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
11
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
3
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
6
Все новости
Все новости
ФотоКлуб Первой лиги пополнился 28-м новобранцем в летнее трансферное окно
20:10
ФотоМосковский клуб подписал игрока сборной Беларуси
19:56
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
11
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
3
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
6
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
6
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
3
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
14
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
8
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
23
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+