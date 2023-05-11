Роман Костомаров решил готовиться к протезированию за границей.

Как сообщает «Московский комсомолец», олимпийский чемпион еще в конце апреля тайно выписался из больницы и уехал из России.

«Его у нас уже нет, он за границей. Где именно? В Израиле или Германии. Два варианта», – сообщил источник в больнице «Коммунарка».