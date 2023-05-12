Погба сделал первое результативное действие более чем за год

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба сделал голевую передачу в матче 1/2 финала Лиги Европы с «Севильей» (1:1).

Это первое результативное действие француза после возвращения в «Ювентус» летом 2022 года. До этого последним результативным действием Погба был ассист за «Манчестер Юнайтед» в игре с «Ман Сити» в АПЛ 6 марта 2022 года.