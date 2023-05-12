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    • Погба сделал первое результативное действие более чем за год

    Погба сделал первое результативное действие более чем за год

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба сделал голевую передачу в матче 1/2 финала Лиги Европы с «Севильей» (1:1).

    Это первое результативное действие француза после возвращения в «Ювентус» летом 2022 года. До этого последним результативным действием Погба был ассист за «Манчестер Юнайтед» в игре с «Ман Сити» в АПЛ 6 марта 2022 года.

    • Из-за проблем со здоровьем Погба пропустил ЧМ-2022.
    • В этом сезоне француз поучаствовал в 9 матчах «Ювентуса», суммарно проведя на поле 137 минут.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1147

      Soccerdealer63 4 часа назад

      Статистика - коварная штука))) Почитать... так получается, что Поль чуть не мяча впервые коснулся за год! А всё остальное время у кромки стоял и Дзюбе подражал)))
      Этот парень - один из лучших играющих хавов на планете! Те, кто разбирается и/или - тем более - сами играли, видят это сразу в результате ЛЮБОГО КАСАНИЯ МЯЧА! Уж не знаю, какие именно проблемы мешали Полю играть за МЮ или за Юве последнее время (здоровье, психика, неразбериха с деньгами по контракту..) но прошу всех: вспомните те игры, в которых он играл и ему нчего не мешало находиться в игре! ДА ОН ЧЁРТОВ ГЕНИЙ!!!!
      Кстати, обратите внимание на ПОДВОХ: "результативным действием" здесь называется, очевидно, либо ГОЛ, либо ГОЛЕВАЯ ПЕРЕДАЧА?
      Бедные и убогие журналисты...КАК ЖЕ ДАЛЕК

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      Рейтинг: +1147

      Soccerdealer63 > Soccerdealer63 4 часа назад

      ...ДАЛЕКИ ОНИ ОТ ИГРЫ ПОД НАЗВАНИЕМ ФУТБОЛ)))

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      Рейтинг: +2105

      ItalianFootball 5 часов назад

      Так и пишите, что за полтора матча, в сумме по минутам, нет же, нагнать надо и написать за год, мол, он целый год этот играл без результативных действий.

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      Рейтинг: +1147

      Soccerdealer63 > ItalianFootball 5 часов назад

      ...и то!!))+

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