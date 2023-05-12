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  • Погба сделал первое результативное действие более чем за год

Погба сделал первое результативное действие более чем за год

12 мая 2023, 09:27
4

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба сделал голевую передачу в матче 1/2 финала Лиги Европы с «Севильей» (1:1).

Это первое результативное действие француза после возвращения в «Ювентус» летом 2022 года. До этого последним результативным действием Погба был ассист за «Манчестер Юнайтед» в игре с «Ман Сити» в АПЛ 6 марта 2022 года.

  • Из-за проблем со здоровьем Погба пропустил ЧМ-2022.
  • В этом сезоне француз поучаствовал в 9 матчах «Ювентуса», суммарно проведя на поле 137 минут.

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Погба Поль
Комментарии (4)
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ItalianFootball
1683876262
Так и пишите, что за полтора матча, в сумме по минутам, нет же, нагнать надо и написать за год, мол, он целый год этот играл без результативных действий.
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Soccerdealer63
1683877341
Статистика - коварная штука))) Почитать... так получается, что Поль чуть не мяча впервые коснулся за год! А всё остальное время у кромки стоял и Дзюбе подражал))) Этот парень - один из лучших играющих хавов на планете! Те, кто разбирается и/или - тем более - сами играли, видят это сразу в результате ЛЮБОГО КАСАНИЯ МЯЧА! Уж не знаю, какие именно проблемы мешали Полю играть за МЮ или за Юве последнее время (здоровье, психика, неразбериха с деньгами по контракту..) но прошу всех: вспомните те игры, в которых он играл и ему нчего не мешало находиться в игре! ДА ОН ЧЁРТОВ ГЕНИЙ!!!! Кстати, обратите внимание на ПОДВОХ: "результативным действием" здесь называется, очевидно, либо ГОЛ, либо ГОЛЕВАЯ ПЕРЕДАЧА? Бедные и убогие журналисты...КАК ЖЕ ДАЛЕК
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