Погба сделал первое результативное действие более чем за год

Статистика - коварная штука))) Почитать... так получается, что Поль чуть не мяча впервые коснулся за год! А всё остальное время у кромки стоял и Дзюбе подражал)))
Этот парень - один из лучших играющих хавов на планете! Те, кто разбирается и/или - тем более - сами играли, видят это сразу в результате ЛЮБОГО КАСАНИЯ МЯЧА! Уж не знаю, какие именно проблемы мешали Полю играть за МЮ или за Юве последнее время (здоровье, психика, неразбериха с деньгами по контракту..) но прошу всех: вспомните те игры, в которых он играл и ему нчего не мешало находиться в игре! ДА ОН ЧЁРТОВ ГЕНИЙ!!!!
Кстати, обратите внимание на ПОДВОХ: "результативным действием" здесь называется, очевидно, либо ГОЛ, либо ГОЛЕВАЯ ПЕРЕДАЧА?
Бедные и убогие журналисты...КАК ЖЕ ДАЛЕК
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба сделал голевую передачу в матче 1/2 финала Лиги Европы с «Севильей» (1:1).
Это первое результативное действие француза после возвращения в «Ювентус» летом 2022 года. До этого последним результативным действием Погба был ассист за «Манчестер Юнайтед» в игре с «Ман Сити» в АПЛ 6 марта 2022 года.
- Из-за проблем со здоровьем Погба пропустил ЧМ-2022.
- В этом сезоне француз поучаствовал в 9 матчах «Ювентуса», суммарно проведя на поле 137 минут.