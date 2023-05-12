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    • Малафеев добавил Быстрова в форме «Спартака» на чемпионский постер «Зенита»

    Малафеев добавил Быстрова в форме «Спартака» на чемпионский постер «Зенита»

    Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев пошутил над экс-игроком «Спартака» Владимиром Быстровым.

    Ранее Быстров раскритиковал «Зенит» за то, что клуб выложил историческую картинку, на которой нет его, Малафеева и Игоря Денисова.

    Малафеев исправил чемпионский постер «Зенита», добавив на него себя, Денисова и Быстрова в футболке «Спартака».

    «Вова, я все сделал», – подписал фото Малафеев.

    • Быстров – воспитанник «Зенита», отыгравший 4 сезона за «Спартак».
    • «Зенит» стал пятикратным чемпионом России.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 07:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2162

      ПалкоВводецъ (returned) 4 часа назад

      Жёстко Слава унизил Хавчика, облачив его в позорную форму. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11576

      alp 6 часов назад

      Оказывается, у Славы отличное чувство юмора )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18746

      ilichkadr 6 часов назад

      Вова был казачком засланным, им и остался.............

      3
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