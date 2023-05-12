Малафеев добавил Быстрова в форме «Спартака» на чемпионский постер «Зенита»

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев пошутил над экс-игроком «Спартака» Владимиром Быстровым.
Ранее Быстров раскритиковал «Зенит» за то, что клуб выложил историческую картинку, на которой нет его, Малафеева и Игоря Денисова.
Малафеев исправил чемпионский постер «Зенита», добавив на него себя, Денисова и Быстрова в футболке «Спартака».
«Вова, я все сделал», – подписал фото Малафеев.
- Быстров – воспитанник «Зенита», отыгравший 4 сезона за «Спартак».
- «Зенит» стал пятикратным чемпионом России.
Источник: «Бомбардир»