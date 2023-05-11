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Мостовой: «У «Зенита» нет админресурса»

11 мая 2023, 15:59
14

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России.

«Есть ли админресурс у «Зенита»? Думаю, нет. У «Зенита» не вижу никаких привилегий. В начале чемпионата все говорят, что питерский клуб будет чемпионом. Не вижу, что этой команде помогают на протяжении всего чемпионата. Судьи ошибаются в разные стороны.

Видно, что состав «Зенита» превосходит все команды РПЛ. Интригу создают не остальные клубы чемпионата, а сам «Зенит». Если у петербуржцев все игроки останутся, они и в следующем сезоне станут чемпионами. Все зависит от футболистов «Зенита», – сказал Мостовой.

  • «Зенит» взял 5-е чемпионство подряд.
  • Всего это 10-е чемпионство «Зенита».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Александр
Комментарии (14)
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nik55
1683810747
ты уже бо-жам зализал до дыр
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PAREVG.
1683811155
ХА-ХА-ХА Верим - верим.
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Skull_Boy
1683811463
При честном судействе Зенит нихрена ничего не может, как это было в матче с ЦСКА и Ростовом ни одной атаки и тем более ни одного удара
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АлексМак
1683811580
прав
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NewLife
1683812444
Что-то этот кадр решил грязножопым сильно лизать, неужели тренерская лицензия от рфс тоже зависит)
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JTherry
1683815637
нервический смех распирает после заявлений вот таких "царьков", что у "бом.жей нет админресурса" - бу-га-га-гы-гы-гы...)))))))
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balam
1683817850
розовый пони
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шахта Заполярная
1683818514
Мостовой и думать - вещи не совместимые.
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cska1948
1683823182
А то, что уже ТРЕТИЙ президент РПЛ выходец из Зенита это что, не админресурс?
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