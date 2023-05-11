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    Мостовой: «У «Зенита» нет админресурса»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России.

    «Есть ли админресурс у «Зенита»? Думаю, нет. У «Зенита» не вижу никаких привилегий. В начале чемпионата все говорят, что питерский клуб будет чемпионом. Не вижу, что этой команде помогают на протяжении всего чемпионата. Судьи ошибаются в разные стороны.

    Видно, что состав «Зенита» превосходит все команды РПЛ. Интригу создают не остальные клубы чемпионата, а сам «Зенит». Если у петербуржцев все игроки останутся, они и в следующем сезоне станут чемпионами. Все зависит от футболистов «Зенита», – сказал Мостовой.

    • «Зенит» взял 5-е чемпионство подряд.
    • Всего это 10-е чемпионство «Зенита».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.05.2023 15:59
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    Комментарии24
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    • ...
      Рейтинг: +374

      cska1948 9 часов назад

      А то, что уже ТРЕТИЙ президент РПЛ выходец из Зенита это что, не админресурс?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +18157

      Barmaleushka 10 часов назад

      Надо в сл.сезоне договориться , чтобы не выходить на матчи с хряками - пускай "технарь" засчитывают . Тогда они станут настоящими шемпиёнами и наконец-то вонять и ныть перестанут . И главбабу ихнюю не слышно будет - потому как разорвёт её от щасья .
      Вонять перестанут , но будут надо всеми глумиться (они же крутые шемпиёны , а все остальные гумно).

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18157

      Barmaleushka 10 часов назад

      Свянятня судей в углу прижали - им сразу пенальтей по несколько штук дарить начали , а им всё мало . Ахрынеть .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2865

      шахта Заполярная 10 часов назад

      Мостовой и думать - вещи не совместимые.

      0
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      Рейтинг: +1518

      balam 10 часов назад

      розовый пони

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29459

      JTherry 11 часов назад

      нервический смех распирает после заявлений вот таких "царьков", что у "бом.жей нет админресурса" - бу-га-га-гы-гы-гы...)))))))

      6
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      Рейтинг: +1356

      Болотоход 11 часов назад

      Позор помойки газовой!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +18300

      NewLife 12 часов назад

      Что-то этот кадр решил грязножопым сильно лизать, неужели тренерская лицензия от рфс тоже зависит)

      4
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      ...
      Рейтинг: +5087

      Питерский князь > NewLife 12 часов назад

      Это твоя прффессия, знать у когогрязная жопа, пооом вылизывать ее и вме тип топ.
      :)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2865

      шахта Заполярная > Питерский князь 10 часов назад

      Бл* как у тебя все запущено.

      0
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      Рейтинг: +5087

      Питерский князь > шахта Заполярная 10 часов назад

      Шляпа заполярная, слизай с фуфыриков, едь на СВО.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2865

      шахта Заполярная > Питерский князь 10 часов назад

      Ну и глуп ты.

      0
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      Рейтинг: +5087

      Питерский князь > шахта Заполярная 6 часов назад

      Говном запахло, рот помой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5087

      Питерский князь 12 часов назад

      Все остальные фарм клубы, доноры очков.
      :)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +436

      АлексМак 12 часов назад

      прав

      2
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