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РФС объяснил реформу Второй лиги

10 мая 2023, 22:17
5

РФС сформулировал цель реформы Второй лиги.

«Она заключается в повышении конкурентности соревнований под эгидой ФНЛ и упрощении адаптации молодых футболистов из ЮФЛ и МФЛ ко взрослому футболу.

А проведение соревнований по системе «весна‑осень» позволит синхронизировать календари ЮФЛ, МФЛ и турниров МРО», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

  • По новой схеме будет разыгрываться уже следующий сезон.
  • Подробно о реформе можно прочитать здесь.
  • Вторая лига – 3-й по силе профессиональный дивизион России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Вторая лига. Группа 1 Россия. Вторая лига. Группа 2
Комментарии (5)
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Мася_1989
1683778502
Что там у нас в РФС курят? Сначала реформа Кубка, теперь это... И там и тут без бутылки не разобраться.
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Рыло свина
1684258145
таблицу текущую нарисуйте правильно: ФНЛ группа 2 , их разделили лучшие за выход играют, а худшие за сохранение места, только теперь вылет почти для всех, переезды не нужны командам дорогие.
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serglider
1685157896
Прежде чем делать очередную "реформу" РФС для начала, нужно было подсчитать в какую сумму обойдутся клубам "путешествия" по всей стране, с учетом того, что цены на бензин, авиабилеты и РЖД, есть величина постоянно растущая))) То есть заложить точный бюджет клуба на будущий сезон задача практически не выполнимая. Схема розыгрыша максимально запутанная и непонятно из чего должен складываться зрительский интерес... Схема розыгрыша Кубка страны в этом сезоне была максимально запутанной и не справедливой. Лучше бы сделали два матча (дома и в гостях) для выхода в следующий круг чем изобретать абракадабру из "пути регионов".
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