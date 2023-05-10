РФС объяснил реформу Второй лиги

РФС сформулировал цель реформы Второй лиги.

«Она заключается в повышении конкурентности соревнований под эгидой ФНЛ и упрощении адаптации молодых футболистов из ЮФЛ и МФЛ ко взрослому футболу.

А проведение соревнований по системе «весна‑осень» позволит синхронизировать календари ЮФЛ, МФЛ и турниров МРО», – сообщили в службе коммуникаций РФС.