РФС объяснил реформу Второй лиги

РФС сформулировал цель реформы Второй лиги.
«Она заключается в повышении конкурентности соревнований под эгидой ФНЛ и упрощении адаптации молодых футболистов из ЮФЛ и МФЛ ко взрослому футболу.
А проведение соревнований по системе «весна‑осень» позволит синхронизировать календари ЮФЛ, МФЛ и турниров МРО», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
- По новой схеме будет разыгрываться уже следующий сезон.
- Подробно о реформе можно прочитать здесь.
- Вторая лига – 3-й по силе профессиональный дивизион России.
Источник: «Матч ТВ»