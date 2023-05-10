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    РФС объяснил реформу Второй лиги

    РФС сформулировал цель реформы Второй лиги.

    «Она заключается в повышении конкурентности соревнований под эгидой ФНЛ и упрощении адаптации молодых футболистов из ЮФЛ и МФЛ ко взрослому футболу.

    А проведение соревнований по системе «весна‑осень» позволит синхронизировать календари ЮФЛ, МФЛ и турниров МРО», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

    • По новой схеме будет разыгрываться уже следующий сезон.
    • Подробно о реформе можно прочитать здесь.
    • Вторая лига – 3-й по силе профессиональный дивизион России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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