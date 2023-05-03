Колыванов: «Российские тренеры – одни из лучших в мире»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов оценил уровень российской тренерской школы.

«Российские специалисты – одни из лучших в мире! У нас очень хорошо подготовленные тренеры. Все работают на износ и хотят показать свои лучшие качества в тренерской работе. Просто нас немножко недолюбливают. Правда, не знаю, почему.

С тренера спрашивают, как сделать результат. Всего зависит от него. Если не даешь результат, то в любом случае покидаешь клуб. Одна из главных проблем в нашем футболе – недоверие к отечественным специалистам», – сказал Колыванов.

Будучи игроком, Колыванов играл в Италии.

В РПЛ Колыванов тренировал «Уфу».

«Текстильщик» в своей группе Второй лиги занимает 2-е место.

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