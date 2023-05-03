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Колыванов: «Российские тренеры – одни из лучших в мире»

3 мая 2023, 22:52
6

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов оценил уровень российской тренерской школы.

«Российские специалисты – одни из лучших в мире! У нас очень хорошо подготовленные тренеры. Все работают на износ и хотят показать свои лучшие качества в тренерской работе. Просто нас немножко недолюбливают. Правда, не знаю, почему.

С тренера спрашивают, как сделать результат. Всего зависит от него. Если не даешь результат, то в любом случае покидаешь клуб. Одна из главных проблем в нашем футболе – недоверие к отечественным специалистам», – сказал Колыванов.

  • Будучи игроком, Колыванов играл в Италии.
  • В РПЛ Колыванов тренировал «Уфу».
  • «Текстильщик» в своей группе Второй лиги занимает 2-е место.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. Вторая лига. Группа 2 Текстильщик Колыванов Игорь
Комментарии (6)
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momwig_
1683144107
Ещё один спивается...
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DOCTOR PENALTY
1683144629
Как говорил мой тренер: "А х** ли толку, смотри на табло".
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Garrincha58
1683145405
а ты вообще самый лучший поэтому тренируешь Текстильщик
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Axe111
1683167477
)
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Plyash
1683190700
Почеши свою репу,Колыванов,может быть поумнеешь.
Ответить
SLADE2019
1683194215
К сожалению, нет обоснования данного утверждения. На рынке они не востребованы, результатов на международном уровне не имеют (Газзаев уже очень давно выиграл КУ). А то, что работают на износ, так себе аргумент.
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