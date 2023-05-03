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    Колыванов: «Российские тренеры – одни из лучших в мире»

    Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов оценил уровень российской тренерской школы.

    «Российские специалисты – одни из лучших в мире! У нас очень хорошо подготовленные тренеры. Все работают на износ и хотят показать свои лучшие качества в тренерской работе. Просто нас немножко недолюбливают. Правда, не знаю, почему.

    С тренера спрашивают, как сделать результат. Всего зависит от него. Если не даешь результат, то в любом случае покидаешь клуб. Одна из главных проблем в нашем футболе – недоверие к отечественным специалистам», – сказал Колыванов.

    • Будучи игроком, Колыванов играл в Италии.
    • В РПЛ Колыванов тренировал «Уфу».
    • «Текстильщик» в своей группе Второй лиги занимает 2-е место.

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    Источник: Sport24

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    03.05.2023 22:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1068

      SLADE2019 5 часов назад

      К сожалению, нет обоснования данного утверждения. На рынке они не востребованы, результатов на международном уровне не имеют (Газзаев уже очень давно выиграл КУ). А то, что работают на износ, так себе аргумент.

      0
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      Рейтинг: +14556

      playsh 6 часов назад

      Почеши свою репу,Колыванов,может быть поумнеешь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1749

      Suvorov51 11 часов назад

      Всегда говорил и будуговорить, что наши клубы должны тренировать российские тренера, только своя тренерская школа поможет нам выйти из того состояния куда мы упали последние годы

      0
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      Рейтинг: +3612

      Axe111 12 часов назад

      )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3525

      FRZZ 18 часов назад

      Ему больше не наливать.

      0
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      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 18 часов назад

      а ты вообще самый лучший поэтому тренируешь Текстильщик

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      Рейтинг: +24680

      DOCTOR PENALTY 19 часов назад

      Как говорил мой тренер: "А х** ли толку, смотри на табло".

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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 19 часов назад

      Ещё один спивается...

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