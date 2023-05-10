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    • «Богданыч, ведите себя культурно!»: перепалка Карасаева и Семака во время матча

    «Богданыч, ведите себя культурно!»: перепалка Карасаева и Семака во время матча

    РФС опубликовал видео переговоров судей в матче 23-го тура РПЛ «Ростов»«Зенит».

    В обзор попала перепалка главного тренера «Зенита» Сергея Семака с арбитром Сергеем Карасевым.

    – Где ты ходишь?!

    – Богданыч...

    – Три фола! Когда он прокинул – сбили, чистейший фол!

    – Давайте спокойно потом посмотрите повторы. Не надо, не надо.

    Богданыч, ведите себя культурно! Я больше подходить не буду. С праздником [с Пасхой] и поспокойнее!

    • Команды голов не забили.
    • В игре не было пенальти или удалений.

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    Источник: ютуб-канал РФС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1581

      zarsm 5 часов назад

      Крутое видео, дает ответ на многие вопросы. Такие бы после каждых матчей выкладывали, меньше бы недовольств и недопониманий было

      3
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      Рейтинг: +1258

      кaстрюлька > кaстрюлька 5 часов назад

      Сейчас хряки с Левниковым в ужасе замерли после такого предложения

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