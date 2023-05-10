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  • «Богданыч, ведите себя культурно!»: перепалка Карасаева и Семака во время матча

«Богданыч, ведите себя культурно!»: перепалка Карасаева и Семака во время матча

10 мая 2023, 14:18
1

РФС опубликовал видео переговоров судей в матче 23-го тура РПЛ «Ростов»«Зенит».

В обзор попала перепалка главного тренера «Зенита» Сергея Семака с арбитром Сергеем Карасевым.

– Где ты ходишь?!

– Богданыч...

– Три фола! Когда он прокинул – сбили, чистейший фол!

– Давайте спокойно потом посмотрите повторы. Не надо, не надо.

Богданыч, ведите себя культурно! Я больше подходить не буду. С праздником [с Пасхой] и поспокойнее!

  • Команды голов не забили.
  • В игре не было пенальти или удалений.

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Источник: ютуб-канал РФС
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Семак Сергей Карасев Сергей
Комментарии (1)
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zarsm
1683728309
Крутое видео, дает ответ на многие вопросы. Такие бы после каждых матчей выкладывали, меньше бы недовольств и недопониманий было
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