«Богданыч, ведите себя культурно!»: перепалка Карасаева и Семака во время матча

РФС опубликовал видео переговоров судей в матче 23-го тура РПЛ «Ростов» – «Зенит».

В обзор попала перепалка главного тренера «Зенита» Сергея Семака с арбитром Сергеем Карасевым.

– Где ты ходишь?!

– Богданыч...

– Три фола! Когда он прокинул – сбили, чистейший фол!

– Давайте спокойно потом посмотрите повторы. Не надо, не надо.

Богданыч, ведите себя культурно! Я больше подходить не буду. С праздником [с Пасхой] и поспокойнее!