«Богданыч, ведите себя культурно!»: перепалка Карасаева и Семака во время матча

РФС опубликовал видео переговоров судей в матче 23-го тура РПЛ «Ростов» – «Зенит».
В обзор попала перепалка главного тренера «Зенита» Сергея Семака с арбитром Сергеем Карасевым.
– Где ты ходишь?!
– Богданыч...
– Три фола! Когда он прокинул – сбили, чистейший фол!
– Давайте спокойно потом посмотрите повторы. Не надо, не надо.
Богданыч, ведите себя культурно! Я больше подходить не буду. С праздником [с Пасхой] и поспокойнее!
- Команды голов не забили.
- В игре не было пенальти или удалений.
Источник: ютуб-канал РФС