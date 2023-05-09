«Реал» интересовался Холандом в 2017 году

Эрлинг Холанд мог оказаться в «Реале» несколько лет назад.

Мадридский клуб начал следить за форвардом в 2017 году, но тогда их приоритетом были трансферы Винисиуса и Родриго.

Покупку норвежца «Реал» решил отложить, чем воспользовался «Зальцбург», забравший его в августе 2018-го.

В этом сезоне Холанд забил 51 гол в 46 матчах.

Сегодня нападающий в составе «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в полуфинале ЛЧ.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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