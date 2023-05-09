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    «Ювентус» собираются снова лишить очков

    «Ювентус» могут лишить девяти очков в этом или следующем сезоне Серии А.

    В январе суд наказал туринский клуб 15-очковым штрафом, но в апреле это решение было отменено.

    Сейчас разбирательство продолжается. Вероятно, санкции ослабят и вместо 15 баллов с «Ювентуса» снимут только 9.

    Из-за затяжки дела наказание может перейти на сезон-2023/24.

    • «Юве» обвиняется в финансовых махинациях, в частности, в незаконном приросте капитала.
    • Ранее суд отстранил от футбольной деятельности бывших и действующих руководителей клуба.

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    Источник: Football Italia

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