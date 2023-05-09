«Ювентус» собираются снова лишить очков

Вероятнее санкции ослабят и добавят еще +50 очков.
:)))
«Ювентус» могут лишить девяти очков в этом или следующем сезоне Серии А.
В январе суд наказал туринский клуб 15-очковым штрафом, но в апреле это решение было отменено.
Сейчас разбирательство продолжается. Вероятно, санкции ослабят и вместо 15 баллов с «Ювентуса» снимут только 9.
Из-за затяжки дела наказание может перейти на сезон-2023/24.
- «Юве» обвиняется в финансовых махинациях, в частности, в незаконном приросте капитала.
- Ранее суд отстранил от футбольной деятельности бывших и действующих руководителей клуба.
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