«Ювентус» собираются снова лишить очков

«Ювентус» могут лишить девяти очков в этом или следующем сезоне Серии А.

В январе суд наказал туринский клуб 15-очковым штрафом, но в апреле это решение было отменено.

Сейчас разбирательство продолжается. Вероятно, санкции ослабят и вместо 15 баллов с «Ювентуса» снимут только 9.

Из-за затяжки дела наказание может перейти на сезон-2023/24.

«Юве» обвиняется в финансовых махинациях, в частности, в незаконном приросте капитала.

Ранее суд отстранил от футбольной деятельности бывших и действующих руководителей клуба.

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