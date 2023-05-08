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    • Церемония награждения «Зенита» была перенесена по двум причинам

    Церемония награждения «Зенита» была перенесена по двум причинам

    Стало известно, почему «Зенит» не был награжден золотыми медалями после матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2).

    • Петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.
    • Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.

    «Идея переноса официальной церемонии вручения чемпионского кубка «Зениту» с матча со «Спартаком» на игру следующего тура с «Краснодаром» исходила из Санкт-Петербурга.

    Дело в том, что перед встречей с принципиальным соперником руководство команды не хотело отвлекать лишней информацией футболистов, которым нужно заранее объяснить, как будет проходить процесс награждения, имеющий свои особенности.

    Плюс есть развлекательная составляющая: аудитория матча с красно-белыми составила 48 893 зрителей во многом из-за его золотого статуса и имени соперника, а вот встреча с «быками» способна привлечь еще больше болельщиков, учитывая шоу, которое планируется в Петербурге.

    Что касается чемпионского парада, то он, скорее всего, пройдет после игры с краснодарцами. На этот раз автобус с зенитовцами сделает несколько остановок в знаковых местах города», – сообщает «СЭ».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2023 17:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +68048

      portero 16 часов назад

      Андрео в Италии приматов больше....

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      Рейтинг: +68048

      portero > portero 16 часов назад

      И что теперь комент не удалитьь....

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68048

      portero > portero 16 часов назад

      Задолбал этот глючный сайт!!!!!!

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      Рейтинг: +1102

      SuperNils 17 часов назад

      Так пускай в Бразилии парад этот проводят, в Сините одни чёрные.

      0
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      Рейтинг: +10

      yuthgfdfs 17 часов назад

      Есть тема пацаны!
      На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
      потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7801

      mihail200606 17 часов назад

      Чушь какая то..

      1
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      Рейтинг: +1346

      Болотоход 18 часов назад

      Медали им железные и звезду облезлую на тряпку блекло голубую наклеить)))

      4
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      Рейтинг: +4143

      Ziklop > Болотоход 2 часа назад

      захлебнёшься от собственного навоза, в своём свинарнике!

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