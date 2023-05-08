Церемония награждения «Зенита» была перенесена по двум причинам

Стало известно, почему «Зенит» не был награжден золотыми медалями после матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2).

Петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.

Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.

«Идея переноса официальной церемонии вручения чемпионского кубка «Зениту» с матча со «Спартаком» на игру следующего тура с «Краснодаром» исходила из Санкт-Петербурга.

Дело в том, что перед встречей с принципиальным соперником руководство команды не хотело отвлекать лишней информацией футболистов, которым нужно заранее объяснить, как будет проходить процесс награждения, имеющий свои особенности.

Плюс есть развлекательная составляющая: аудитория матча с красно-белыми составила 48 893 зрителей во многом из-за его золотого статуса и имени соперника, а вот встреча с «быками» способна привлечь еще больше болельщиков, учитывая шоу, которое планируется в Петербурге.

Что касается чемпионского парада, то он, скорее всего, пройдет после игры с краснодарцами. На этот раз автобус с зенитовцами сделает несколько остановок в знаковых местах города», – сообщает «СЭ».