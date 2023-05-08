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  • Церемония награждения «Зенита» была перенесена по двум причинам

Церемония награждения «Зенита» была перенесена по двум причинам

8 мая 2023, 17:36
6

Стало известно, почему «Зенит» не был награжден золотыми медалями после матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2).

  • Петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.
  • Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.

«Идея переноса официальной церемонии вручения чемпионского кубка «Зениту» с матча со «Спартаком» на игру следующего тура с «Краснодаром» исходила из Санкт-Петербурга.

Дело в том, что перед встречей с принципиальным соперником руководство команды не хотело отвлекать лишней информацией футболистов, которым нужно заранее объяснить, как будет проходить процесс награждения, имеющий свои особенности.

Плюс есть развлекательная составляющая: аудитория матча с красно-белыми составила 48 893 зрителей во многом из-за его золотого статуса и имени соперника, а вот встреча с «быками» способна привлечь еще больше болельщиков, учитывая шоу, которое планируется в Петербурге.

Что касается чемпионского парада, то он, скорее всего, пройдет после игры с краснодарцами. На этот раз автобус с зенитовцами сделает несколько остановок в знаковых местах города», – сообщает «СЭ».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (6)
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mihail200606
1683557182
Чушь какая то..
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yuthgfdfs
1683559541
Есть тема пацаны! На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз, потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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SuperNils
1683559982
Так пускай в Бразилии парад этот проводят, в Сините одни чёрные.
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portero
1683561847
Андрео в Италии приматов больше....
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