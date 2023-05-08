Осимхен побил рекорд обладателя «Золотого мяча»-1995 в Серии А

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен забил «Фиорентине» (1:0).

Для него это 47-й гол в матчах чемпионата Италии.

Осимхен побил рекорд Серии А по числу забитых мячей среди африканских футболистов.

Нигериец превзошел бомбардирское достижение Джорджа Веа, который с 1995 по 1999 год выступал за «Милан». В 1995-м он выигрывал «Золотой мяч».

47 – Виктор Осимхен

46 – Джордж Веа

41 – Бальде Кейта

41 – Франк Кессье

40 – Жервиньо

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