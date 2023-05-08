Осимхен побил рекорд обладателя «Золотого мяча»-1995 в Серии А

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен забил «Фиорентине» (1:0).
Для него это 47-й гол в матчах чемпионата Италии.
Осимхен побил рекорд Серии А по числу забитых мячей среди африканских футболистов.
Нигериец превзошел бомбардирское достижение Джорджа Веа, который с 1995 по 1999 год выступал за «Милан». В 1995-м он выигрывал «Золотой мяч».
- 47 – Виктор Осимхен
- 46 – Джордж Веа
- 41 – Бальде Кейта
- 41 – Франк Кессье
- 40 – Жервиньо
Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением
Источник: Opta