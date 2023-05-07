Аршавин – «Спартаку»: «Для вас любое место выше десятого – это нормально»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин резко ответил Эдуарду Мору в эфире «Матч ТВ», принизив амбиции «Спартака».

Аршавин: «Ну да. В принципе, честно, даже неплохо, по-моему, третье место они занимают (речь о команде спартаковской академии – прим. «Бомбардира»)».

Мор: «Для «Спартака» третье место – это плохо».

Андрей Аршавин: «Ребята, для вас любое место выше десятого – уже нормально».

В 18:00 мск начнется матч 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

В случае победы петербуржцы станут чемпионами.

«Спартак» идет на 3-м месте.

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