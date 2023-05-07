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    • Аршавин – «Спартаку»: «Для вас любое место выше десятого – это нормально»

    Аршавин – «Спартаку»: «Для вас любое место выше десятого – это нормально»

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин резко ответил Эдуарду Мору в эфире «Матч ТВ», принизив амбиции «Спартака».

    Аршавин: «Ну да. В принципе, честно, даже неплохо, по-моему, третье место они занимают (речь о команде спартаковской академии – прим. «Бомбардира»)».

    Мор: «Для «Спартака» третье место – это плохо».

    Андрей Аршавин: «Ребята, для вас любое место выше десятого – уже нормально».

    • В 18:00 мск начнется матч 26-го тура РПЛ «Зенит»«Спартак».
    • В случае победы петербуржцы станут чемпионами.
    • «Спартак» идет на 3-м месте.

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    Источник: Sports.ru

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    07.05.2023 08:25
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +885

      rac531 7 мая, 11:46

      Аршавин прав)
      ДЮКОВ в далеком 2019 г. сказал: «Спартак» будет на том месте, на котором захочет «Зенит» СС 5.05.2019

      0
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      Рейтинг: +4674

      fakeid 7 мая, 11:35

      у хряков горит очень сильно! срочно звоните!

      телефон пожарной части №88, ответственной за тарасофку:

      +7 (498) 500-13-74

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4674

      fakeid 7 мая, 11:34

      ахаха! гы-гы-гы!

      ГЫ!

      0
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      Рейтинг: +2130

      ПалкоВводецъ (returned) 7 мая, 11:29

      Шава смачно макнул сви ней! Все знают что место хряков номер 10. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1301

      Болотоход 7 мая, 10:16

      Чудо в перьях) Как был посмешищем так им и остался!!
      Про твой вЯликий зянит люди только узнали о его существовании 15 лет назад.

      2
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      Рейтинг: +128

      witalik > Болотоход 23 часа назад

      Я не болельщик Зенита, но про Зенит уважительно узнали в 1944 году, а напомнил он о себе в 1984 году...А вы действительно Дебил, и даже справка у вас имеется?

      1
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      Рейтинг: +1301

      Болотоход > witalik 20 часов назад

      Дебила у себе в логове увидишь с утра в зеркале.Клоун малолетний.

      1
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      Рейтинг: +18073

      Barmaleushka 7 мая, 10:14

      Херасе , вот это канонада у хряков ))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +18216

      NewLife 7 мая, 10:01

      шавка пукнула)

      2
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      Рейтинг: +18073

      Barmaleushka > NewLife 7 мая, 10:15

      А чтобы понюхать ты встал а цыпочки .

      1
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      Рейтинг: +18216

      NewLife > NewLife 7 мая, 11:04

      Какие цыпочки ? Это вы, грязнули, и ваш срач тв, встаете на колени, чтобы нюхать этого недомерка и переносите свой балдеж сюда. Вонючки немытые.

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      Рейтинг: +18073

      Barmaleushka > NewLife 7 мая, 11:21

      Это кто тут мне за чистоту мне рассказывает ? Тебя самого из шланга раз в месяц окатят - уже праздник .

      1
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      ...
      Рейтинг: +1731

      22 raza chemp > Barmaleushka 7 мая, 11:28

      Кто б тебе голову промыл, а то там помойка как в ****

      2
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      Рейтинг: +194

      Александр.Т. 7 мая, 09:50

      А когда Спартак был ниже 9места?Глянул 20лет назад

      0
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      Рейтинг: +885

      rac531 7 мая, 09:42

      Для пи...ерской шпаны нормальное воспитание)
      Пусть он вспомнит, как его из лондонского Арсенала ссаными вениками выгоняля, а он дерьмо готов был жрать, лишь бы остаться)
      Впрочем, для питерских унижение, хамство, бандитизм характерно)
      И не только в футболе

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      Рейтинг: +4556

      Oldtrafford83 7 мая, 09:16

      Опять писклявый эксперт ходил в гости к Буланову, видать там бояра знатный был на выходе))

      4
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