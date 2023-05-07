Кубок Испании. «Реал» победил «Осасуну» (2:1) и впервые за 9 лет взял трофей

«Реал» в финальном матче Кубка Испании переиграл «Осасуну». У мадридцев дубль оформил Родриго.
«Реал» взял Кубок Испании в 20-й раз и впервые с 2014 года. «Осасуна» упустила шанс взять первый трофей в истории.
«Осасуна» не побеждает «Реал» с 2011 года.
Встреча прошла в Севилье.
У «Реала» впереди матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Испания. Кубок. Финал
Голы: 0:1 – Родриго, 2; 1:1 – Торро, 58; 1:2 – Родриго, 70.
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Источник: «Бомбардир»