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  • Кубок Испании. «Реал» победил «Осасуну» (2:1) и впервые за 9 лет взял трофей

Кубок Испании. «Реал» победил «Осасуну» (2:1) и впервые за 9 лет взял трофей

7 мая 2023, 00:57
4

«Реал» в финальном матче Кубка Испании переиграл «Осасуну». У мадридцев дубль оформил Родриго.

«Реал» взял Кубок Испании в 20-й раз и впервые с 2014 года. «Осасуна» упустила шанс взять первый трофей в истории.

«Осасуна» не побеждает «Реал» с 2011 года.

Встреча прошла в Севилье.

У «Реала» впереди матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Испания. Кубок. Финал

Осасуна – Реал – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Родриго, 2; 1:1 – Торро, 58; 1:2 – Родриго, 70.

Результаты Кубка Испании

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Испания. Примера Реал Осасуна
Комментарии (4)
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САНЁК17
1683410394
Красавчик Родриго и Анчелотти
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DeStar
1683410509
Гуд, для реала редкий трофей))) с момента победы в кубке и лч(13-14) реал успел 4 лч взять уже , а кубок первый)
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DeStar
1683410608
Осасуна молодцы. Хорошо сыграли, давали скорости тоже и не отсиживались в обороне, хотя это потому что реал быстро забил, но все же финал получился не томным
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Oldtrafford83
1683440088
HALA MADRID!!!
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