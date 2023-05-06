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    Серия А. «Милан» обыграл «Лацио» (2:0) и вернулся в топ-4

    «Милан» победил «Лацио» со счетом 2:0 в домашнем матче 34-го тура Серии А.

    Оба гола хозяева поля забили до перерыва – отличились Исмаэль Беннасер и Тео Эрнандес.

    Набрав три очка, миланцы поднялись с шестого на четвертое место в таблице чемпионата Италии.

    Римляне остались на второй строчке, но теперь их может обойти «Ювентус».

    Италия. Серия А. 34-й тур

    Милан – Лацио – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Беннасер, 17; 2:0 – Эрнандес, 29.

    Календарь Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.05.2023 17:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101421

      zigbert 6 мая, 22:09

      Все началось с ошибки защитников при розыгрыше мяча от своих ворот. Лацио так и не пришел в себя до конца матча. Команда играла без особого настроя. Уверенная победа Милана.

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      Рейтинг: +3359

      Опорник84 6 мая, 18:16

      Ожидал большего от этой игры.Но по ходу Лацио на игру решило не выходить. Как то с легким сердцем отдали три очка Милану.

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      Рейтинг: +1301

      Болотоход > Опорник84 6 мая, 19:36

      Да ладно отдали? Взяли таки и отдали? Просто Милан на классе победил.

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      Рейтинг: +3359

      Опорник84 > Болотоход 6 мая, 19:43

      Милан, Лацио на классе победил? Это же не Верона какая то там. Ну скажем словами комментатора, у Лацио сегодня совсем не пошла игра. Как то так.

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      Рейтинг: +1301

      Болотоход > Опорник84 6 мая, 19:52

      А че не на классе? Че создали Римляне? У них ни одного удара в створ!

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      Рейтинг: +3359

      Опорник84 > Болотоход 6 мая, 19:56

      Я за это и говорю, что Лацио на поле не вышел. А так они в таблице и по выше Милана находятся. Я не болею ни за одну из этих команд, просто хотелось увидеть что-то по интереснее , чем они сыграли на самом деле.

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