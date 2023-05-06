Серия А. «Милан» обыграл «Лацио» (2:0) и вернулся в топ-4

«Милан» победил «Лацио» со счетом 2:0 в домашнем матче 34-го тура Серии А.
Оба гола хозяева поля забили до перерыва – отличились Исмаэль Беннасер и Тео Эрнандес.
Набрав три очка, миланцы поднялись с шестого на четвертое место в таблице чемпионата Италии.
Римляне остались на второй строчке, но теперь их может обойти «Ювентус».
Италия. Серия А. 34-й тур
Милан – Лацио – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Беннасер, 17; 2:0 – Эрнандес, 29.
Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением
Источник: «Бомбардир»