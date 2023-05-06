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    Появились фото новой формы «Ювентуса»

    Adidas подготовил новую форму для «Ювентуса».

    Эксклюзивные фотографии экипировки опубликовал портал Footy Headlines.

    Форма выполнена в сочетании черного, белого и желтого цветов.

    Полосы на домашнем комплекте имеют эффект «меха», напоминающий шкуру зебры.

    Фото: твиттер Footy Headlines

    • «Ювентус» набрал 63 очка в 33 турах Серии А.
    • Команда занимает 3-е место в таблице.
    • Туринцы дошли до 1/2 финала Лиги Европы, где встретятся с «Севильей» (11 и 18 мая).

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    Источник: Footy Headlines

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    06.05.2023 11:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2449

      Maxi_7 6 мая, 11:59

      Новое - хорошо забытое старое. Приятная форма, вызывает ностальгию по временам Недведа и Дель Пьеро, когда ещё Найк был техническим спонсором, тогда у них тоже были вкрапления жёлтого цвета.

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