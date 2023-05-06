Появились фото новой формы «Ювентуса»

Adidas подготовил новую форму для «Ювентуса».
Эксклюзивные фотографии экипировки опубликовал портал Footy Headlines.
Форма выполнена в сочетании черного, белого и желтого цветов.
Полосы на домашнем комплекте имеют эффект «меха», напоминающий шкуру зебры.
Фото: твиттер Footy Headlines
- «Ювентус» набрал 63 очка в 33 турах Серии А.
- Команда занимает 3-е место в таблице.
- Туринцы дошли до 1/2 финала Лиги Европы, где встретятся с «Севильей» (11 и 18 мая).
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Источник: Footy Headlines