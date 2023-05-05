Сын Марадоны отреагировал на чемпионство «Наполи»

Диего Марадона-младший высказался о досрочной победе «Наполи» в чемпионате Италии.
«Это скудетто одновременно прекрасное и неожиданное. В начале сезона нас никто не считал претендентами на титул.
Думаю, это самый красивый «Наполи» за всю историю. Да, папа выиграл первое и второе скудетто, Кубок УЕФА, но этот «Наполи» разнес чемпионат.
«Марадона этого «Наполи» – Лучано Спаллетти. Не умаляя заслуг футболистов, которые явно играли фундаментальную роль, от первого до последнего.
Я ждал этого успеха 33 года жизни. Для моего отца это тоже было бы прекрасно. Немного грустно из-за этого, он заслужил испытать эту радость.
Но у отца есть отдельное облако, с которого можно наблюдать за нашим триумфом», – сказал сын легендарного аргентинца.
- «Наполи» стал чемпионом в 3-й раз в истории и впервые с 1990 года.
- Диего Марадона умер в ноябре 2020 года.
- Домашний стадион неаполитанцев назван в его честь.
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