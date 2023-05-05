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    Сын Марадоны отреагировал на чемпионство «Наполи»

    Диего Марадона-младший высказался о досрочной победе «Наполи» в чемпионате Италии.

    «Это скудетто одновременно прекрасное и неожиданное. В начале сезона нас никто не считал претендентами на титул.

    Думаю, это самый красивый «Наполи» за всю историю. Да, папа выиграл первое и второе скудетто, Кубок УЕФА, но этот «Наполи» разнес чемпионат.

    «Марадона этого «Наполи» – Лучано Спаллетти. Не умаляя заслуг футболистов, которые явно играли фундаментальную роль, от первого до последнего.

    Я ждал этого успеха 33 года жизни. Для моего отца это тоже было бы прекрасно. Немного грустно из-за этого, он заслужил испытать эту радость.

    Но у отца есть отдельное облако, с которого можно наблюдать за нашим триумфом», – сказал сын легендарного аргентинца.

    • «Наполи» стал чемпионом в 3-й раз в истории и впервые с 1990 года.
    • Диего Марадона умер в ноябре 2020 года.
    • Домашний стадион неаполитанцев назван в его честь.

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    Источник: Corriere dello Sport

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    05.05.2023 16:16
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