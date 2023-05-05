Камано: «Чувствую себя русским. Почему бы не получить паспорт РФ?»

Гвинейский нападающий «Локомотива» Франсуа Камано оценил идею с возможным получением российского гражданства.
«Российский паспорт? Почему бы и нет? Если предоставится такая возможность, я буду рад.
Чувствую ли в душе себя русским? Да, конечно. Мне здесь все нравится, со мной прекрасно обращаются и в команде, и в городе. Всем доволен», – заявил Камано.
- В августе 2020 года «Локо» купил гвинейца за 5,5 миллиона евро.
- В декабре сообщалось об интересе к Камано со стороны французских клубов.
- Камано забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 24 матчах сезона РПЛ.
Источник: Sport24