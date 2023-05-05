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    • Камано: «Чувствую себя русским. Почему бы не получить паспорт РФ?»

    Камано: «Чувствую себя русским. Почему бы не получить паспорт РФ?»

    Гвинейский нападающий «Локомотива» Франсуа Камано оценил идею с возможным получением российского гражданства.

    «Российский паспорт? Почему бы и нет? Если предоставится такая возможность, я буду рад.

    Чувствую ли в душе себя русским? Да, конечно. Мне здесь все нравится, со мной прекрасно обращаются и в команде, и в городе. Всем доволен», – заявил Камано.

    • В августе 2020 года «Локо» купил гвинейца за 5,5 миллиона евро.
    • В декабре сообщалось об интересе к Камано со стороны французских клубов.
    • Камано забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 24 матчах сезона РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    05.05.2023 11:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh 5 мая, 16:14

      К паспорту и повестка в военкомат прилагается.Будешь с ней еще больше чувствовать себя русским.)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5302

      PAREVG. 5 мая, 15:42

      Скажем дружно - мартыхаев не нужно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +811

      borusse > PAREVG. 5 мая, 17:04

      расист ? хотя не удивительно ты же настоящий россиянин )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6432

      Давид59 5 мая, 13:03

      Давай, давай. И на Госуслугах не забудь получить всё, что положено.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25063

      bset 5 мая, 12:38

      2018 - в России смеются на количеством чернокожих во французской сборной
      2026 - в России больше не смеются

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      НикКин 5 мая, 12:23

      Да уже бы давали всем легионерам гражданство и лимит можно будет убрать совсем тогда ))))

      0
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      Рейтинг: +553

      vsolon > НикКин 5 мая, 12:53

      и назвать страну Гондурас....

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