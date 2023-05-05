Камано: «Чувствую себя русским. Почему бы не получить паспорт РФ?»

Гвинейский нападающий «Локомотива» Франсуа Камано оценил идею с возможным получением российского гражданства.

«Российский паспорт? Почему бы и нет? Если предоставится такая возможность, я буду рад.

Чувствую ли в душе себя русским? Да, конечно. Мне здесь все нравится, со мной прекрасно обращаются и в команде, и в городе. Всем доволен», – заявил Камано.