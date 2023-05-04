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  • Генич заявил, что не хочет работать на матчах «Ростова»: у клуба конфликт с комментатором

Генич заявил, что не хочет работать на матчах «Ростова»: у клуба конфликт с комментатором

4 мая 2023, 15:59
4

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не будет работать на матчах «Ростова» в этом сезоне.

Генич опубликовал в телеграме пост, в котором отмечены все комментаторские назначения на ближайший тур РПЛ. Генич будет работать на матче «Химки»«Динамо».

«Недокрутили. Надо было ставить Константина на «Ростов» – «Факел». Все бы смотрели», – написал болельщик в комментариях.

«Я не хочу их работать», – ответил Генич.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Ростов Генич Константин
Комментарии (4)
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Иван Петров 1986
1683205752
А может тебя лучше вообще уволить? Всем будет лучше.
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MaxRnD
1683207449
Даже, если совсем без звука, то хуже точно не будет ...
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cska1948
1683217271
А от работы на матчах СпаМа Геничу слабо отказаться?
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