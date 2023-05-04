Генич заявил, что не хочет работать на матчах «Ростова»: у клуба конфликт с комментатором

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не будет работать на матчах «Ростова» в этом сезоне.
Генич опубликовал в телеграме пост, в котором отмечены все комментаторские назначения на ближайший тур РПЛ. Генич будет работать на матче «Химки» – «Динамо».
«Недокрутили. Надо было ставить Константина на «Ростов» – «Факел». Все бы смотрели», – написал болельщик в комментариях.
«Я не хочу их работать», – ответил Генич.
- «Ростов» упрекнул Генича в симпатии к «Спартаку» и посоветовали купить очки.
- Комментатор назвал претензии клуба «зашкваром».
- Позднее Генич пожелал «Ростову» проиграть оставшиеся 5 матчей РПЛ, но вскоре извинился за это.
Источник: телеграм-канал Константина Генича