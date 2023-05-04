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    • Генич заявил, что не хочет работать на матчах «Ростова»: у клуба конфликт с комментатором

    Генич заявил, что не хочет работать на матчах «Ростова»: у клуба конфликт с комментатором

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не будет работать на матчах «Ростова» в этом сезоне.

    Генич опубликовал в телеграме пост, в котором отмечены все комментаторские назначения на ближайший тур РПЛ. Генич будет работать на матче «Химки»«Динамо».

    «Недокрутили. Надо было ставить Константина на «Ростов» – «Факел». Все бы смотрели», – написал болельщик в комментариях.

    «Я не хочу их работать», – ответил Генич.

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    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +55769

      MaxRnD 1 час назад

      Даже, если совсем без звука, то хуже точно не будет ...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4264

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      А может тебя лучше вообще уволить? Всем будет лучше.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1000

      эд100 > Иван Петров 1986 1 час назад

      не будет лучше, хуже бы не было. кому то явно хочется сменить тему с судейства, раз нагнетают тему комментаторов.

      1
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