Чем Месси занимается в Саудовской Аравии: есть несколько фото

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси по-прежнему в Саудовской Аравии. Он приехал, чтобы выполнить обязательства как туристическому амбассадору страны. Также он проводит время с семьей – отдыхает в парке, играет с детьми.

«ПСЖ» за эту якобы несанкционированную поездку отстранил Месси на 2 недели. Сообщается, что теперь французы точно не будут продлевать контракт.

В Аргентине пишут, что «ПСЖ» назначил тренировку, которую Лео пропустил, уже после отъезда игрока. Месси же думал, что по распорядку впереди выходные.

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