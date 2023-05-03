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    • Чем Месси занимается в Саудовской Аравии: есть несколько фото

    Чем Месси занимается в Саудовской Аравии: есть несколько фото

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси по-прежнему в Саудовской Аравии. Он приехал, чтобы выполнить обязательства как туристическому амбассадору страны. Также он проводит время с семьей – отдыхает в парке, играет с детьми.

    «ПСЖ» за эту якобы несанкционированную поездку отстранил Месси на 2 недели. Сообщается, что теперь французы точно не будут продлевать контракт.

    В Аргентине пишут, что «ПСЖ» назначил тренировку, которую Лео пропустил, уже после отъезда игрока. Месси же думал, что по распорядку впереди выходные.

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    Источник: Sports.ru

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    03.05.2023 12:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1100

      SuperNils 3 мая, 13:28

      С его баблом он может делать что хочет, когда хочет, и где хочет.

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