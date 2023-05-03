«ПСЖ» назначил тренировку уже после вылета Месси в Саудовскую Аравию

Если там бардак в распорядке и в планировке тренировочного процесса, который должен объявляться на неделю вперед, а не на 2 дня и тренер, с его волшебным штабом, реально физрук, и такими темпами не только Месси, Неймар и Мбаппе свалят, но и остальные
Стали известны подробности конфликта нападающего Лионеля Месси и «ПСЖ».
- Клуб на 2 недели отстранил игрока за якобы самовольный визит в Саудовскую Аравию.
- Месси улетал туда, чтобы выполнить обязательства туристического амбассадора. Игрок отпрашивался у «ПСЖ».
- Сообщается, что теперь «ПСЖ» точно не будет продлевать истекающий летом контракт с Месси.
Месси действительно улетел в Эр-Рияд после последнего матча с «Лорьяном» (1:3). Однако на момент вылета в распорядке «ПСЖ» два ближайших дня были выходными. О том, что в понедельник тренировка все-таки состоится, аргентинец узнал уже после вылета.
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