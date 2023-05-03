«ПСЖ» назначил тренировку уже после вылета Месси в Саудовскую Аравию

Стали известны подробности конфликта нападающего Лионеля Месси и «ПСЖ».

Клуб на 2 недели отстранил игрока за якобы самовольный визит в Саудовскую Аравию.

Месси улетал туда, чтобы выполнить обязательства туристического амбассадора. Игрок отпрашивался у «ПСЖ».

Сообщается, что теперь «ПСЖ» точно не будет продлевать истекающий летом контракт с Месси.

Месси действительно улетел в Эр-Рияд после последнего матча с «Лорьяном» (1:3). Однако на момент вылета в распорядке «ПСЖ» два ближайших дня были выходными. О том, что в понедельник тренировка все-таки состоится, аргентинец узнал уже после вылета.

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