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    • «ПСЖ» назначил тренировку уже после вылета Месси в Саудовскую Аравию

    «ПСЖ» назначил тренировку уже после вылета Месси в Саудовскую Аравию

    Стали известны подробности конфликта нападающего Лионеля Месси и «ПСЖ».

    • Клуб на 2 недели отстранил игрока за якобы самовольный визит в Саудовскую Аравию.
    • Месси улетал туда, чтобы выполнить обязательства туристического амбассадора. Игрок отпрашивался у «ПСЖ».
    • Сообщается, что теперь «ПСЖ» точно не будет продлевать истекающий летом контракт с Месси.

    Месси действительно улетел в Эр-Рияд после последнего матча с «Лорьяном» (1:3). Однако на момент вылета в распорядке «ПСЖ» два ближайших дня были выходными. О том, что в понедельник тренировка все-таки состоится, аргентинец узнал уже после вылета.

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    Источник: Ole

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    03.05.2023 11:40
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14472

      Skull_Boy 3 мая, 13:41

      Если там бардак в распорядке и в планировке тренировочного процесса, который должен объявляться на неделю вперед, а не на 2 дня и тренер, с его волшебным штабом, реально физрук, и такими темпами не только Месси, Неймар и Мбаппе свалят, но и остальные

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1244

      Semargl18 3 мая, 12:32

      Теперь игроки летают умирать в Саудовскую Аравию

      0
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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 3 мая, 12:21

      "Проверьте все аэропорты, Мессия улетел? Назначайте тренировку..."

      0
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      ...
      Рейтинг: +6281

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 3 мая, 15:49

      Мессия не вернётся...

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