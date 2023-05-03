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    • Гарре из «Крыльев Советов» подал документы на гражданство России

    Гарре из «Крыльев Советов» подал документы на гражданство России

    Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре приближается к получению гражданства России.

    «Получение российского гражданства? Все в процессе, вы не получите гражданство в одночасье. Мы уже подали заявление, а документация была запрошена и представлена. Теперь все в руках российского правительства, предоставить гражданство или нет», – сказал агент Гарре Эмилио Чемпион.

    • «Крылья» купили аргентинца зимой у «Расинга» за 1,7 миллиона евро.
    • В 13 матчах за самарцев Гарре сделал 1 ассист.
    • 22-летний Гарре – воспитанник «Манчестер Сити».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2023 10:34
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