Гарре из «Крыльев Советов» подал документы на гражданство России

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре приближается к получению гражданства России.

«Получение российского гражданства? Все в процессе, вы не получите гражданство в одночасье. Мы уже подали заявление, а документация была запрошена и представлена. Теперь все в руках российского правительства, предоставить гражданство или нет», – сказал агент Гарре Эмилио Чемпион.