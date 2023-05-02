Петржела: «Спартак» мог бы сделать чемпионский коридор для «Зенита»

Наверное, особенно ненавидит Зенит воспитанник академии Зенита Денисов. За то, что сослали в Спартак. А если серьезно, то все без исключения игроки РПЛ играют за деньги, и потому у них нет причин враждовать вне футбольного поля. Вот если бы фанатов Спартака попросили бы устроить коридор фанатам Зенита (и дали такую возможность), вот это было бы круто. Или наоборот фанатов Зенита фанатам Спартака.
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем матче со «Спартаком».
- Игра пройдет 7 мая на «Газпром Арене».
- Начало – в 18:00 мск.
- При определенных обстоятельствах «Зенит» может досрочно стать чемпионом России.
«Если 7 мая «Зенит» станет чемпионом, «Спартак» мог бы сделать для соперника чемпионский коридор, проявить уважение – это ни в коем не случае не является унижением.
Но, как мы знаем, команды друг друга ненавидят, для них не существует слова «уважение». Такова реальность. Хотя со стороны красно-белых это было бы красиво», – заявил Петржела.
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