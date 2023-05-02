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  • Петржела: «Спартак» мог бы сделать чемпионский коридор для «Зенита»

Петржела: «Спартак» мог бы сделать чемпионский коридор для «Зенита»

2 мая 2023, 17:17
4

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем матче со «Спартаком».

  • Игра пройдет 7 мая на «Газпром Арене».
  • Начало – в 18:00 мск.
  • При определенных обстоятельствах «Зенит» может досрочно стать чемпионом России.

«Если 7 мая «Зенит» станет чемпионом, «Спартак» мог бы сделать для соперника чемпионский коридор, проявить уважение – это ни в коем не случае не является унижением.

Но, как мы знаем, команды друг друга ненавидят, для них не существует слова «уважение». Такова реальность. Хотя со стороны красно-белых это было бы красиво», – заявил Петржела.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Петржела Властимил
Комментарии (4)
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NewLife
1683040560
Спартак, так уж и быть, сделает вам коридор из ангажированных судей и функционеров РФС, если они согласятся туда встать. Будет очень красиво, если каждый судейка будет держать плакатик с количество очков, украденных у конкурентов для фальшь чемпионов.
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Mariner
1683041970
Ну во времена Петржелы мы тут может и очень не любили Спам, но не сейчас. Сейчас-то чего? Они нам вообще не конкурент, так, какой-то середняк. Если бы не судейская поддержка, то вообще вылетели бы, как Д-мо или Торпедо. До этого тоже Спам уже очень давно конкурентом не был - были сильные кони и Краснодар . Вот это были времена. И да, я конечно рад, что Зенит такой сильный, но всё же было интересно побеждать, а зачастую и проигрывать, тем самым Коням и Быкам. Давайте, поднимайте команды!
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Alex Flash
1683044833
ну и шутник вы петруша
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Вомбат
1683048280
Наверное, особенно ненавидит Зенит воспитанник академии Зенита Денисов. За то, что сослали в Спартак. А если серьезно, то все без исключения игроки РПЛ играют за деньги, и потому у них нет причин враждовать вне футбольного поля. Вот если бы фанатов Спартака попросили бы устроить коридор фанатам Зенита (и дали такую возможность), вот это было бы круто. Или наоборот фанатов Зенита фанатам Спартака.
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