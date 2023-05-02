Петржела: «Спартак» мог бы сделать чемпионский коридор для «Зенита»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем матче со «Спартаком».

Игра пройдет 7 мая на «Газпром Арене».

Начало – в 18:00 мск.

При определенных обстоятельствах «Зенит» может досрочно стать чемпионом России.

«Если 7 мая «Зенит» станет чемпионом, «Спартак» мог бы сделать для соперника чемпионский коридор, проявить уважение – это ни в коем не случае не является унижением.

Но, как мы знаем, команды друг друга ненавидят, для них не существует слова «уважение». Такова реальность. Хотя со стороны красно-белых это было бы красиво», – заявил Петржела.

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