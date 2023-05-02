Сборная из самых дорогих игроков мира, родившихся в мае

Transfermarkt составил необычную символическую сборную.
В нее вошли самые дорогие футболисты мира, которые родились в мае.
Рыночная стоимость этого состава оценивается в 725 миллионов евро.
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);
Защитники: Жоау Канселу («Бавария»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Хосе Гайя («Валенсия»);
Полузащитники: Френки де Йонг («Барселона»), Сандро Тонали («Милан»), Флориан Вирц («Байер»);
Нападающие: Усман Дембеле («Барселона»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Коди Гакпо («Ливерпуль»).
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Источник: Transfermarkt