Сборная из самых дорогих игроков мира, родившихся в мае

Transfermarkt составил необычную символическую сборную.

В нее вошли самые дорогие футболисты мира, которые родились в мае.

Рыночная стоимость этого состава оценивается в 725 миллионов евро.

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);

Защитники: Жоау Канселу («Бавария»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Хосе Гайя («Валенсия»);

Полузащитники: Френки де Йонг («Барселона»), Сандро Тонали («Милан»), Флориан Вирц («Байер»);

Нападающие: Усман Дембеле («Барселона»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Коди Гакпо («Ливерпуль»).

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