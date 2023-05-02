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    Сборная из самых дорогих игроков мира, родившихся в мае

    Transfermarkt составил необычную символическую сборную.

    В нее вошли самые дорогие футболисты мира, которые родились в мае.

    Рыночная стоимость этого состава оценивается в 725 миллионов евро.

    Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);

    Защитники: Жоау Канселу («Бавария»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Хосе Гайя («Валенсия»);

    Полузащитники: Френки де Йонг («Барселона»), Сандро Тонали («Милан»), Флориан Вирц («Байер»);

    Нападающие: Усман Дембеле («Барселона»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Коди Гакпо («Ливерпуль»).

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    Источник: Transfermarkt

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    02.05.2023 16:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4642

      fakeid 2 мая, 19:14

      когда коту нечего делать...

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