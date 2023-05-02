Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Губерниев: «Ростов» должен обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ, чтобы там что-то сделали с Геничем»

    Губерниев: «Ростов» должен обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ, чтобы там что-то сделали с Геничем»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высмеял критику Валерия Карпина в адрес судей, работавших на игре «Спартак» – «Ростов» (1:1).

    «Во всем виноват Генич. «Ростов» играл прекрасно, арбитры работали так себе, но хуже всего работал Генич.

    Именно Генич является причиной неудачи «Ростова». Нужно об этом подумать, это какая-то карма.

    Я даже не знаю, что посоветовать Валерию Карпину. Во всем виноват Генич. «Ростов» играет прекрасно. Замечательный тренер. Действительно, хромают судьи, но больше всего хромает комментатор Генич, и это огромная проблема «Ростова».

    Я считаю, что они должны обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ для того, чтобы там что-то сделали с комментатором Геничем. Если не поможет, то только спортлото», – сказал Губерниев.

    • «Ростов» упрекнул Генича в симпатии к «Спартаку» и посоветовали купить очки.
    • Комментатор назвал претензии клуба «зашкваром».
    • Позднее Генич пожелал «Ростову» проиграть оставшиеся 5 матчей РПЛ, но вскоре извинился за это.

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    Дзюба помирился с Геничем и поддержал комментатора в конфликте с «Ростовом»
    Генич заявил, что не хочет работать на матчах «Ростова»: у клуба конфликт с комментатором 3
    Кирильчева: «Не вижу ничего проспартаковского в комментарии Генича. «Ростов» и раньше был бестактным клубом» 6
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2023 15:46
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2816

      шахта Заполярная 2 мая, 20:33

      У кого какая проблема, тот о ней и пишет. У губера что то с сексом не в порядке, наверно спортлото мешает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1000

      эд100 2 мая, 20:26

      да..., кого ещё засосёт в этот междусобойчик? чем больше персонажей, тем более идиотски все выглядят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2464

      моэм 2 мая, 19:32

      То что уровень профессионализма массмедиа преодолел нулевой уровень и пошёл ещё ниже мы знаем и к сожалению вынуждены терпеть их купленное право печататься ....но в попытках блеснуть в плане сатиры и юмора непонятно зачем губер выставляет себя просто идиотом....ну нет у тебя таланта , так попроси Петросяна написать пару каламбуров .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19672

      Cleaner 2 мая, 19:29

      Губерниеву во Всемирной лиге сексуальных реформ помогли. Теперь он всем эту контору рекомендует!..)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Bez Imeni 2 мая, 19:01

      О чём он?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      gurov. 2 мая, 18:22

      губерниев дебил по жизни.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      г.Онега 2 мая, 17:57

      что за бред несет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1046

      Чехов на Садовой 2 мая, 17:16

      Плохо что Губер языком метёт а книги не читает. В лигу сексреформ предлагалось обратиться Паниковскому, это его девушки не любили. У Карпа с этим делом всё в порядке. А вот у Константин Михалыча - очень сомнительно. Ну а Губер - типичный Шура Балаганов, метёт своим помелом штопанным.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1278

      Таврида 2 мая, 16:57

      Вообще некрасиво получается, если Карпин, Генич и "Ростов" переводят футбольные споры в медийные скандалы, ничего хорошего из этого не получится. Еще и Губерниев подключился... Помню как Маслаченко профессионально работал комментатором и экспертом, а теперь и тренера в тик-ток гонках начали участвовать, тьфу нах... Такой футбол нам не нужен ©

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4121

      Ziklop 2 мая, 16:21

      истинный болельщик Спартака, байдарочник Дима губошлёп, раскатал губу.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 