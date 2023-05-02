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  • Губерниев: «Ростов» должен обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ, чтобы там что-то сделали с Геничем»

Губерниев: «Ростов» должен обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ, чтобы там что-то сделали с Геничем»

2 мая 2023, 15:46
7

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высмеял критику Валерия Карпина в адрес судей, работавших на игре «Спартак» – «Ростов» (1:1).

«Во всем виноват Генич. «Ростов» играл прекрасно, арбитры работали так себе, но хуже всего работал Генич.

Именно Генич является причиной неудачи «Ростова». Нужно об этом подумать, это какая-то карма.

Я даже не знаю, что посоветовать Валерию Карпину. Во всем виноват Генич. «Ростов» играет прекрасно. Замечательный тренер. Действительно, хромают судьи, но больше всего хромает комментатор Генич, и это огромная проблема «Ростова».

Я считаю, что они должны обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ для того, чтобы там что-то сделали с комментатором Геничем. Если не поможет, то только спортлото», – сказал Губерниев.

  • «Ростов» упрекнул Генича в симпатии к «Спартаку» и посоветовали купить очки.
  • Комментатор назвал претензии клуба «зашкваром».
  • Позднее Генич пожелал «Ростову» проиграть оставшиеся 5 матчей РПЛ, но вскоре извинился за это.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Генич Константин
Комментарии (7)
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Ziklop
1683033665
истинный болельщик Спартака, байдарочник Дима губошлёп, раскатал губу.
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Таврида
1683035852
Вообще некрасиво получается, если Карпин, Генич и "Ростов" переводят футбольные споры в медийные скандалы, ничего хорошего из этого не получится. Еще и Губерниев подключился... Помню как Маслаченко профессионально работал комментатором и экспертом, а теперь и тренера в тик-ток гонках начали участвовать, тьфу нах... Такой футбол нам не нужен ©
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Чехов на Садовой
1683036993
Плохо что Губер языком метёт а книги не читает. В лигу сексреформ предлагалось обратиться Паниковскому, это его девушки не любили. У Карпа с этим делом всё в порядке. А вот у Константин Михалыча - очень сомнительно. Ну а Губер - типичный Шура Балаганов, метёт своим помелом штопанным.
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Сам_себе_сказал
1683043272
О чём он?
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моэм
1683045138
То что уровень профессионализма массмедиа преодолел нулевой уровень и пошёл ещё ниже мы знаем и к сожалению вынуждены терпеть их купленное право печататься ....но в попытках блеснуть в плане сатиры и юмора непонятно зачем губер выставляет себя просто идиотом....ну нет у тебя таланта , так попроси Петросяна написать пару каламбуров .
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эд100
1683048414
да..., кого ещё засосёт в этот междусобойчик? чем больше персонажей, тем более идиотски все выглядят.
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шахта Заполярная
1683048837
У кого какая проблема, тот о ней и пишет. У губера что то с сексом не в порядке, наверно спортлото мешает.
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