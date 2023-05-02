Губерниев: «Ростов» должен обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ, чтобы там что-то сделали с Геничем»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высмеял критику Валерия Карпина в адрес судей, работавших на игре «Спартак» – «Ростов» (1:1).

«Во всем виноват Генич. «Ростов» играл прекрасно, арбитры работали так себе, но хуже всего работал Генич.

Именно Генич является причиной неудачи «Ростова». Нужно об этом подумать, это какая-то карма.

Я даже не знаю, что посоветовать Валерию Карпину. Во всем виноват Генич. «Ростов» играет прекрасно. Замечательный тренер. Действительно, хромают судьи, но больше всего хромает комментатор Генич, и это огромная проблема «Ростова».

Я считаю, что они должны обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ для того, чтобы там что-то сделали с комментатором Геничем. Если не поможет, то только спортлото», – сказал Губерниев.

«Ростов» упрекнул Генича в симпатии к «Спартаку» и посоветовали купить очки.

Комментатор назвал претензии клуба «зашкваром».

Позднее Генич пожелал «Ростову» проиграть оставшиеся 5 матчей РПЛ, но вскоре извинился за это.

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