Губерниев: «Ростов» должен обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ, чтобы там что-то сделали с Геничем»

У кого какая проблема, тот о ней и пишет. У губера что то с сексом не в порядке, наверно спортлото мешает.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высмеял критику Валерия Карпина в адрес судей, работавших на игре «Спартак» – «Ростов» (1:1).
«Во всем виноват Генич. «Ростов» играл прекрасно, арбитры работали так себе, но хуже всего работал Генич.
Именно Генич является причиной неудачи «Ростова». Нужно об этом подумать, это какая-то карма.
Я даже не знаю, что посоветовать Валерию Карпину. Во всем виноват Генич. «Ростов» играет прекрасно. Замечательный тренер. Действительно, хромают судьи, но больше всего хромает комментатор Генич, и это огромная проблема «Ростова».
Я считаю, что они должны обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ для того, чтобы там что-то сделали с комментатором Геничем. Если не поможет, то только спортлото», – сказал Губерниев.
- «Ростов» упрекнул Генича в симпатии к «Спартаку» и посоветовали купить очки.
- Комментатор назвал претензии клуба «зашкваром».
- Позднее Генич пожелал «Ростову» проиграть оставшиеся 5 матчей РПЛ, но вскоре извинился за это.
Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением