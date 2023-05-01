Асхабадзе назвал цель, которую «Факел» поставил перед Евсеевым

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, какую цель клуб поставил перед новым главным тренером Вадимом Евсеевым.
«Мы рады приветствовать Вадима Валентиновича в нашем клубе. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Те цели и задачи, которые стоят перед командой, они не меняются. Основная цель – попытаться сохранить прописку в РПЛ.
Если говорить в целом, то нужно попытаться сохранить то хорошее, что уже есть, и постараться исправить какие-то проблемные зоны. Но это уже прерогатива нового тренерского штаба», – заявил Асхабадзе.
- Воронежцы идут в РПЛ в зоне переходных матчей.
- Евсеев 2 года был в «Шиннике».
- Он за один сезон вернул ярославцев в Первую лигу.
Источник: «Спорт-Экспресс»