Асхабадзе назвал цель, которую «Факел» поставил перед Евсеевым

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, какую цель клуб поставил перед новым главным тренером Вадимом Евсеевым.

«Мы рады приветствовать Вадима Валентиновича в нашем клубе. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Те цели и задачи, которые стоят перед командой, они не меняются. Основная цель – попытаться сохранить прописку в РПЛ.

Если говорить в целом, то нужно попытаться сохранить то хорошее, что уже есть, и постараться исправить какие-то проблемные зоны. Но это уже прерогатива нового тренерского штаба», – заявил Асхабадзе.