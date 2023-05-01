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    • Асхабадзе назвал цель, которую «Факел» поставил перед Евсеевым

    Асхабадзе назвал цель, которую «Факел» поставил перед Евсеевым

    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, какую цель клуб поставил перед новым главным тренером Вадимом Евсеевым.

    «Мы рады приветствовать Вадима Валентиновича в нашем клубе. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Те цели и задачи, которые стоят перед командой, они не меняются. Основная цель – попытаться сохранить прописку в РПЛ.

    Если говорить в целом, то нужно попытаться сохранить то хорошее, что уже есть, и постараться исправить какие-то проблемные зоны. Но это уже прерогатива нового тренерского штаба», – заявил Асхабадзе.

    • Воронежцы идут в РПЛ в зоне переходных матчей.
    • Евсеев 2 года был в «Шиннике».
    • Он за один сезон вернул ярославцев в Первую лигу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2023 18:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +887

      sined1951 1 мая, 18:48

      Без усиления не получится.

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