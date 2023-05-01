В «Факеле» раскрыли подробности контракта с Евсеевым

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера команды.

«Срок контракта мы не комментируем. Это внутренняя политика клуба. Но соглашение точно не рассчитано только до конца этого сезона.

Повторюсь, мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Сделали свой выбор, доверяем главному тренеру. Все обсудили, обговорили и движемся дальше», – сообщил Асхабадзе.