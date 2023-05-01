В «Факеле» раскрыли подробности контракта с Евсеевым

сначала назначают тренера, для которого "голы не главное", а потом будут удивляться, что Факел, у которого на матчах на трибунах аншлаг, снова будет играть в ФНЛ( позор, Асхабадзе!
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера команды.
«Срок контракта мы не комментируем. Это внутренняя политика клуба. Но соглашение точно не рассчитано только до конца этого сезона.
Повторюсь, мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Сделали свой выбор, доверяем главному тренеру. Все обсудили, обговорили и движемся дальше», – сообщил Асхабадзе.
- Воронежцы идут в РПЛ в зоне переходных матчей.
- Евсеев 2 года был в «Шиннике».
- Он за один сезон вернул ярославцев в Первую лигу.