Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В «Факеле» раскрыли подробности контракта с Евсеевым

    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера команды.

    «Срок контракта мы не комментируем. Это внутренняя политика клуба. Но соглашение точно не рассчитано только до конца этого сезона.

    Повторюсь, мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Сделали свой выбор, доверяем главному тренеру. Все обсудили, обговорили и движемся дальше», – сообщил Асхабадзе.

    • Воронежцы идут в РПЛ в зоне переходных матчей.
    • Евсеев 2 года был в «Шиннике».
    • Он за один сезон вернул ярославцев в Первую лигу.

    Новости по теме
    Асхабадзе назвал цель, которую «Факел» поставил перед Евсеевым 1
    Евсеев стал главным тренером «Факела» 9
    «Будет весело, если придет и утопит команду в ФНЛ»: агент Смирнов раскритиковал «Факел» за назначение Евсеева 8
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2023 17:56
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1722

      ScarlettOgusania 1 мая, 19:11

      сначала назначают тренера, для которого "голы не главное", а потом будут удивляться, что Факел, у которого на матчах на трибунах аншлаг, снова будет играть в ФНЛ( позор, Асхабадзе!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9787

      САДЫЧОК 1 мая, 18:25

      Насмешил !
      Те , кто это сделал-Негодяи !
      Теперь Факел лет 40 не обыграет Динамо .
      Идите , делите бабосы .

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 